Как и кому будут выплачивать субсидии?

05.10.2016 (11:37)

Субсидии за электроэнергию, воду и водоотвод возвращаться не будут

О порядке назначения жилищных субсидий рассказала директор департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Закарпатья Анна Морозюк.

По словам специалиста, субсидия назначается при наличии разницы между размером платы за жилищно-коммунальные услуги, сжиженный газ, твердое и жидкое топливо в пределах социальной нормы жилья и социальных нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами. Субсидия является безвозвратной и ее назначения не влечет за собой изменение форм собственности жилья. Она назначается одной из зарегистрированных в жилом помещении лицу или такому, которий снимает данное жилье и имеет все сопроводительные документы.

Домохозяйству достаточно подать в Управление соцзащиты заявление и декларацию о доходах и расходах лиц, зарегистрированных в данном домохозяйстве. Вымогательство всех других документов является незаконным. Декларация о доходах включает только регулярные выплаты. К ней не включаются единовременные социальные выплаты, алименты и дивиденды с депозитов. При расчете субсидии учитывается совокупный семейный доход за предыдущий календарный год.

Граждане, имеющие льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и хотят получать субсидию, то на время получения последней льготы не начисляются. Если член семьи, на которого назначена субсидия, умер, но в домохозяйстве есть лица, на которых назначена субсидия, то выплата субсидии продолжается.

Сумма неиспользованной субсидии после окончания отопительного сезона возвращаться в государственный бюджет. Но это будет касаться лишь оплаты за газ, отопление и электроэнергии, используемой для отопления жилья. Субсидии за электроэнергию, воду и водоотвод возвращаться не будут.

Анна Морозюк также отметила, что на данный момент 97 500 граждан получают жилищные субсидии. В начале этого отопительного сезона ожидают еще 20 000 заявлений.

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