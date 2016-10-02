Закарпатские пограничники задержали двух нарушителей границы

05.10.2016 (13:08)

Два украинца пытались незаконно попасть в страны ЕС

Пограничники отдела «Княгиня» Чопского отряда задержали двух граждан Украины, которые пытались незаконно попасть в страны Западной Европы.

Так, вчера движение неизвестного у границы заметили словацкие коллеги, о чем сразу сообщили украинским пограничникам. Не теряя времени правоохранители сразу начали поисковые мероприятия. Как результат, оперативно взаимообмена информацией, «зеленые береты» в 150 м от линии государственной границы задержали мужчину без документов. С его слов стало известно, что он гражданин Украины. Задержанный также признался, что направлялся в Германию с целью заработка и поиска лучшей жизни.

Еще одного «искателя счастья» задержали пограничники при попытке преодоления заградительного забора. Как обычно, документов правонарушитель при себе не имел, однако пояснил, что он гражданин Украины, 1991 года рождения, проживает в Запорожской области.

Оба нарушителей доставлены в пункт временного содержания Чопского пограничного отряда с целью установления обстоятельств правонарушения и составления процессуальных документов. Как выяснилось позже, мужчины уже не впервые задержаны пограничниками за попытку незаконного пересечения границы. Их дальнейшую судьбу будет решать суд.

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