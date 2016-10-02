Путин просит Обаму отдать ему Украину, Грузию, Финляндию, Швецию и Молдову

05.10.2016 (13:20)

Путин предложил Обаме уйти из Донбасса в обмен на Крым и пять стран

По словам политика, доктора юридических наук Степана Гавриша, все действия Путина направлены на то, чтобы получить Украину в качестве своеобразной полуколонии.

О вероятности привлечения к ответственности руководства Российской Федерации за сбитый «Боинг» и войну на Донбассе Степан Гавриш рассказал с эфире «Громадського радио», передает replyua.net.

«Ситуация с малазийским «Боингом, который был сбит в небе над Донбассом», аналогична с делом Локерби, после которого перестала существовать Ливия Муаммара Каддафи. Тогда над шотландским городом Локерби был взорван самолет Боинг-747-121 авиакомпании PanAm. Погибло 270 человек. Это дело тянулась очень долго. Через 3 года осудили одного из двух представителей спецслужб. 2 года назад британские спецслужбы назвали еще двух подозреваемых в теракте. Дело не закрыто до сих пор. По сбиванию «Боинга» 777 возле Донецка 17 июля 2014 было проведено юридический и экспертный анализ, а впоследствии были названы обстоятельства трагедии. Следователи заявили о том, что они готовы к прощению тех лиц, которые предоставят информацию и будут сотрудничать со следствием», – рассказал Степаном Гавриш.

В процессе анализа следователи также сказали, что в Украине очень мягкое законодательство, намекая на необходимость сотрудничать со следствием. При этом следователи обнародовали аудиозаписи всех перехваченных переговоров между тем, кто отдавал приказы и теми, кто участвовал в процессе сбивания. Надо говорить о тех, для кого это прощение невозможно, но часть из названных 100 человек можно опустить, если они укажут на виновных. Нидерландские следователи заявили о том, что они изучили иерархию военной структуры и установили, как все это происходило, но пока не могут обнародовать эту информацию. Доверие к ним очень высоко.

Рупор Путина Дмитрий Песков сказал, что Россия видела промежуточный доклад и теперь будет ждать января 2018, когда будет озвучено окончательные результаты расследования. «Песков, как всегда манипулирует фактами. Очевидно, речь идет о возможности получения таких данных значительно раньше. Непростая ситуация. Я бы не хотел подозревать следователей в геополитике. В 2018 году состоятся выборы президента России. Этот отчет сейчас – форма давления на Россию. Это давление направлено на то, чтобы Россия определилась, как она будет сотрудничать со следствием и международным сообществом и как она дальше будет действовать. Россия может продолжать ломать Запад изнутри и раскалывать Европу за счет ситуации в Сирии. Также Россия может начать сотрудничество с Западом и прекратить военное расширение», – поделился мнением Гавриш.

Он считает, что следователи действовали очень аккуратно и профессионально. Вместе с тем, я уверен в том, что речь идет об определенной геополитической позиции, к которой присоединились великие державы. Американцы предоставили для этого следствия вывод на несколько страниц. Европейское космическое агентство предоставило доступ ко всем необходимым локациям. Более того, они показали, что эта трагедия произошла в результате выпуска российской ракеты серии 9М38. Весь мир сегодня работает против России. Финляндия провела экспериментальные запуски таких ракет. Так они поняли, как это работает.

«Следователи установили мотивацию завоза ракетного комплекса «Бук» в Украине. Они сказали, что в этот период времени украинская авиация понесла огромные потери в результате борьбы с террористами. Террористами они назвали тех, кто воюет против украинских войск на востоке. По их выводам, система «Игла», а также другие системы, которые были у них на вооружении не были эффективными в этом случае. Поэтому они привезли «Бук». Это первая версия, но я не думаю, что последняя. Мне кажется, «Бук» завезли для провокации ситуации, в которой бы Украина оказалась виновной. Но что-то пошло не так», – отметил Степан Гавриш.

После того как в 1998 году Каддафи начал работать со следствием и признал свою вину, мир снял все санкции. Тогда в Ливию приехало много инвесторов. В данном случае речь идет о том, готов ли Путин сотрудничать со следствием. Наверное, нет. Стратегия Путина по подрыву Запада изнутри не меняется.

«У меня есть информация о том, что Путин сообщит Обаме о готовности к уменьшению интенсивности агрессии в обмен на то, что Запад не будет ставить вопросов по Крыму и пяти странам, которые вследствие международного решения станут нейтральными. Речь идет об Украине, Грузии, Финляндии, Швеции и Молдове. Это тот санитарный пояс, который Путин хочет оставить в качестве барьера между Россией и Западом. Еще одна большая проблема касается минского формата. Мы сидели в Женеве, где Керри, Эштон и Дещица вели прямые переговоры с Путиным. Прекратить распад Украины можно было только путем таких прямых переговоров. Путину это не понравилось. Было придумано Минск. Согласования украинского президента в Нормандии на переговоры в Минске было связано с признанием легитимности выборов президента Украины Россией. Еще одна провальная стратегия была связана с тем, что гарантами безопасности Украины стали Меркель и Олланд», – поделился информацией Степан Гавриш.

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