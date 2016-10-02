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На трассе "Киев-Чоп" фура влетела в военный грузовик (ФОТО)

05.10.2016 (14:22)
Возле Ровно военный грузовик столкнулся с фурой
Возле Ровно военный грузовик столкнулся с фурой

На автодороге "Киев-Чоп", вблизи Ровно произошло ДТП с участием военного грузовика и фуры. В аварии трое военных получили ушибы, а водитель грузовика Scania травмировал ногу.

"Авария произошла в послеполуденные время. Водитель военного грузовика КрАЗ, совершая маневр разворота, столкнулся с грузовиком Scania", - сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Галина Сернивка.

На месте ДТП работает полиция.

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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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