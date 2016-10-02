Закарпатская таможня конфисковала два авто с фальшивыми документами

05.10.2016 (14:50)

В Закарпатье таможенники конфисковали два автомобиля

Гражданин Украины хотел переместил через таможенную границу «Skoda Octavia» с польской регистрацией, путем представления таможенному органу, как основания для перемещения транспортного средства, поддельных документов.

Украинец пытался выехать из страны через пункт пропуска «Косино» Закарпатской таможни ДФС. Для прохождения таможенного контроля он выбрал «зеленый коридор». К таможенному оформлению, как основание для перемещения через таможенную границу Украины автомобиля, предоставил доверенность на право пользования и свидетельство о регистрации транспортного средства.

В результате проведенных аналитически-поисковых мероприятий, управлением анализа рисков и противодействия таможенным правонарушениям Закарпатской таможни ДФС, был направлен запрос в польский нотариуса с целью подтверждения или опровержения факта легализации поручение, которое предоставил граждан Украины к таможенному оформлению.

Получен ответ, в котором указано, что указанное поручение нотариус не оформлял и не заверяет, подтвердила сомнения таможенников по оригинальности документа - поручения и подпись сфальсифицированы.

От дачи объяснений гражданин Украины отказался.

Указанные действия Украинской имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного статьей части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил, а автомобиль 2003 года выпуска и стоимостью более 63 тыс. грн, изъят.

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Накануне, 4 октября 2016 года, работники Закарпатской таможни ДФС изъяли у гражданина Украины легковой автомобиль «Mercedes-Benz МL 270 CDI». Украинец ехал из Чехии, пересекая государственную границу в пункте пропуска «Лужанка».

В качестве основания для перемещения автомобиля через таможенную границу, водитель подал доверенность на право пользования легковым автомобилем, свидетельство о регистрации транспортного средства и паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Однако, при проверке документов у работников таможни возникли сомнения относительно доверенности на право пользования автомобилем. Чтобы подтвердить или опровергнуть свои сомнения, был направлен запрос нотариусу, который указан в поданном к таможенному оформлению документе. Как результат - нотариус ответил, что он доверенности удостоверял.

Таким образом действия Украинской имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. К нему составлен протокол, автомобиль до окончательного решения суда изъят и отправлен на ответственное хранение.

ДФС в Закарпатской области

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