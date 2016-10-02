Вице-спикер спалилась в Верховной Раде за пикантным занятием на рабочем месте (ФОТО)

05.10.2016 (15:05)

Нардеп увлекалась выбором колготок и отвлекалась лишь для объявления колег

Вице-спикер, нардеп 8-го созыва Оксана Сыроед была замечена в зале Верховной Рады за весьма интимым занятием - в разгаре рабочего дня политик увлеклась онлайн-шоппингом на своем мобильном устройстве.

Снимок, сделанный в процессе заседания Верховной Рады, опубликовал на своей странице в Facebook фотограф Богдан Бортаков.

На снимке просматривается мобильное устройство Оксаны Сыроед, на экране которого отображается страница онлайн-магазина. Согласно комментариям Бортакова, нардеп увлекалась выбором колготок и отвлекалась лишь для объявления тех или иных коллег, намеревавшихся выступить с речью.

"04/10/16 ВР: оторваться от онлайн-шоппинга, чтобы объявить Ляшко - трудовые будни вице-спикера Оксаны Сыроед", - прокомментировал фотографию Бортаков.

"Нет, ну а что? Как можно пропустить новую коллекцию на... Lamoda?", - иронизируют подписчики фотографа.

Оксана Сыроед - народный депутат Украины 8-го созыва от объединения "Самопомощь", а также заместитель Председателя Верховной Рады. Ранее являлась директором Украинского правового фонда, экспертом при создании "Реанимационного пакета реформ".

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