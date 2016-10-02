Похоже украинцы будут получать пенсию лишь в гробу

05.10.2016 (15:18)

Что изменится после пенсионной реформы

В этом году дефицит Пенсионного фонда достиг рекордной в истории Украины отметки – 145 миллиардов гривен. При этом часть пенсионеров получают меньше прожиточного минимума, а средняя по стране пенсия достигла всего лишь 1783 гривен (минимальная – 1130). Эксперты уверены: существующая система должна быть реформирована, соответствующий закон уже находится в Раде и, как заявляет вице-премьер Павел Розенко, в 2017-м реформа будет воплощена в жизнь.

Что изменится после пенсионной реформы.

Какая система действует сейчас

В Украине действует солидарная система пенсионного обеспечения. Работающие украинцы платят налог в Пенсионный фонд – единый социальный взнос (ЕСВ). За счет этих средств обеспечивают современных пенсионеров. В прошлом году средняя процентная ставка ЕСВ была на уровне 38% от зарплаты, в этом же году налог снизили до 22%.

"Именно ЕСВ больше всего удерживает работодателей от декларирования фактического уровня заработной платы своих работников. По нашему мнению, уменьшение ставки ЕСВ, или установления его льготных ставок для работодателей, выплачивающих официально заработную плату или определенный ее уровень, способствовать "выхода их из тени " и стимулировать не только увеличение поступлений от ЕСВ, а и создание новых рабочих мест ", – отмечает партнер практики Налогового права Адвокатского Объединения Juscutum Наталья Радченко.

Как пояснили в Министерстве финансов, этот шаг позволит работодателям увеличить зарплаты и легализовать работу своих сотрудников. Правда, есть и другой эффект – дефицит в Пенсионном фонде вырос на несколько десятков миллиардов гривен. Всего на пенсии тратят 257 миллиардов гривен, 145 миллиардов из них – дефицит. "Дыру" компенсируют за счет государственного бюджета.

"11% ВВП идет на выплату пенсий, на дотацию. Эти деньги должны были быть направлены на развитие образования, на дороги, на медицину, на инфраструктуру. А мы вынуждены из бюджета забирать последние деньги, которых там и так мало, для того, чтобы просто наших пенсионеров содержать на том нищенском уровне", – прокомментировал в интервью ситуацию в Пенсионном фонде министр соцполитики Андрей Рева.

В Пенсионном фонде говорят: "дыру" в бюджете можно снизить в том случае, если экономика начнет выходить из "тени" и у украинцев вырастут зарплаты. О том, чтобы снова повысить ставку ЕСВ до прежнего уровня, речь не идет.

Откуда украинцы будут получать пенсии после реформы:

- Солидарная система (действует сейчас). Из этих средств начисляются пенсии

- Накопительная система (планируют запустить). Часть взноса будет накапливаться на индивидуальном пенсионном счету

- Накопительная добровольная система (негосударственные пенсионные фонды)

Что будет после реформы

Пенсионная реформа запустит накопительную систему в Украине. Помимо ЕСВ, украинцам придется платить еще один налог. Эти средства будут аккумулироваться на персональном счету. Как говорит вице-премьер, новая система заработает уже в следующем году, соответствующий закон уже находится в Раде. "Наша позиция относительно реформирования пенсионной системы в Украине сейчас является принципиальной, а введение накопительной системы пенсионных выплат — это наш приоритет ", — отметил Розенко.

Современных пенсионеров реформа не коснется, однако всем украинцам младше 35 лет придется в 2017-м дополнительно платить 2%, а в 2022-м – 7%. Украинцы старше 35, но младше 55 лет могут добровольно присоединиться к накопительной системе и выплачивать взносы.

"С 1 января 2017 вводится второй уровень системы пенсионного обеспечения. Участниками накопительной системы пенсионного страхования будут лица, которым на указанную дату исполнится не более 35 лет", – говорится в законопроекте.

Также законопроектом освободит солидарную систему от несвойственных для нее выплат (досрочных пенсий, льготные пенсий и т.д). На эти цели средства будут выделяться из государственного бюджета.

"Сделать так, чтобы пенсионеры получали достойные пенсии только за счет солидарной системы, – невозможно. К этому выводу приходили и 20 лет назад, но никто не имел политической воли, чтобы изменить ситуацию. Чтобы сделать пенсионеров богатыми, нужно запустить еще две колоны: обязательный и добровольные накопительный уровни", – поясняет эксперт в сфере пенсионного обеспечения Галина Третьякова.

Мнение Галины Третьяковой также разделяет зампредседателя Пенсионного фонда Николай Шамбир. Чиновник в интервью "Сегодня.ua" заявил: солидарная система не должна существовать самостоятельно – для обеспечения финансовой стабильности пенсионной системы необходимо запускать накопительный уровень.

"Надо посмотреть на ситуацию. Когда был взнос 38,4%, можно было запускать накопительную систему, то есть перераспределить взнос от солидарной к накопительной системе. Мы снизили ЕСВ до 22%. Это привело к дефициту. Мы должны увидеть, какие результаты нам даст легализация, пока таких результатов нет", – рассказывают в Пенсионном фонде.

В то же время министр социальной политики Андрей Рева отмечает, что в условиях огромного дефицита в бюджете Пенсионного фонда аккумулировать средства крайне сложно. Кроме того, существует проблема и в том, как сохранить средства на накопительных счетах от инфляции.

"Первое: накапливать можно тогда, когда у вас есть излишек. Излишка нет. Это понятно и очевидно. Теперь второе. Что такое пенсионные накопления? Это не банк – это инвестиционный фонд. То есть он не может гоняться за максимальной прибылью, рискуя вашими деньгами. Он должен получить прибыль меньше, но гарантировано в течение 20-ти лет. То есть я могу потом вложить деньги и не потерять, а даже что-то приобрести. У нас в прошлом году уровень инфляции был 49%. Какую доходность бумаги должны были иметь в прошлом году, чтобы вы не потеряли 100 грн, которые вы вложили в позапрошлом? Вы можете назвать структуры в Украине, которые способны 20 лет давать хотя бы 2% над уровнем инфляции сегодня? Некуда вкладывать. Даже если деньги мы с вами гипотетически нашли, но вкладывать их в стране некуда. Давайте вывезем за границу, будем насыщать ее экономику? ", – говорит министр.

Отметим, бедными себя считают 76% украинских семей, 52% зарабатывают меньше средств, чем необходимо для обеспечения минимальных потребностей (расчетный прожиточный минимум), и 6% получают меньше официального прожиточного минимума (1399 гривен), рассказывает главный демограф страны Элла Либанова. За чертою бедности находятся большинство пенсионеров. Сейчас украинцы на заслуженном отдыхе получают не меньше 1170 гривен, а с 1 декабря минимальная пенсия вырастет до 1247 гривен, а в следующем году – до 1400 гривен.

Кроме того, часть пенсий "осовременят ". Соответствующий законопроект, отметил замминистра соцполитики Виталий Мущини, уже разработан и вскоре будет подан в Раду. "Речь идет о том, что мы предлагаем правительству сегодня установить единый показатель средней заработной платы. Я пока что не буду говорить о цифрах, потому что еще идут оживленные дискуссии. Но на этой неделе они должны быть завершены и законопроект будет внесен в Верховную Раду", — сказал представитель министерства.

Как заявил Мущинин, "если будет положительное решение, мы уже в этом году почти 3,4 миллиона пенсионеров повысим размеры пенсий в среднем на 284 гривни".

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