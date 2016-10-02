Сергею Притуле разбили голову и выбили глаз

05.10.2016 (15:47)

"В драке мне разбили голову и травмировали глаз" - Притула

33-летний шоумен, популярный телеведущий и признанный украинской волонтер Сергей Притула сегодня стал самым востребованным в СМИ лицом.

Однако зрителей часто интересовал один вопрос, на который мало кто знает ответ. Известно, что Сергей имеет плохое зрение и бельмо на глазу, а откуда оно - сам Сергей поделился жуткой историей. Оказывается, за несколько лет до того момента, как о его имени узнала вся страна, парень имел бунтарскую натуру и часто фигурировал в драках.

В одной из них он сильно пострадал, за что теперь расплачивается до сих пор, хотя и сумел вскарабкаться и не потерять жизнь:

Что касается кулаков, то это - последний аргумент в споре. По молодости дрался часто, но после того, как в Лондоне в драке мне разбили голову и травмировали глаз (я провалялся четыре месяца в госпиталях, а затем пережил пять операций в киевском центре микрохирургии глаза), стал более рассудительно подходить к разрешению конфликтов ( улыбается). Сейчас маханием кулаками практически не злоупотребляю. Старший брат запрещает! Василий - адвокат, знает, что советует.

Вот такая короткая история, которая многому учит сегодня.

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