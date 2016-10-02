Рейтинг мэров Украины - кто же главный хозяйственник страны...?

05.10.2016 (16:34)

Виталий Кличко, Борис Филатов, Геннадий Кернес

Мэр Днепра Филатов обгоняет харьковского градоначальника Кернеса, но первое место по частоте упоминания в СМИ все еще за мэром Кличко

В свежем еженедельном медиа-рейтинге мэров (о ком больше всего пишут украинские СМИ) лидером остается мэр Киева Виталий Кличко (2084 сообщения). Геннадий Кернес (Харьков) сдал свое второе место Борису Филатову (Днепр).

Самый большой рывок в недельном медиа-рейтинге сделал Алексей Каспрук (Черновцы). Он переместился сразу на 12 позиций - с 20 на 8 место. Медиа-активность мэра наиболее ярко проявилась в связи со случившимся в городе смертельным ДТП с участием маршрутки, о деталях которого Каспрук рассказал на своей странице в Facebook.

Самое большое падение в недельном медиа-рейтинге продемонстрировал Богдан Андриив (Ужгород). Он опустился на 5 позиций - с 12 на 17 место.

Всего обработано 8084 сообщения (теле- и радиосюжеты, статьи в печатных СМИ, публикации в интернет-СМИ и соцсетях), в которых упоминались один или несколько мэров областных центров Украины.

Медиа-рейтинг составлен с помощью системы Semantrum. В мониторинге принимают участие украинские телеканалы, радио, центральные и региональные печатные издания, интернет-СМИ и соцсети. Рейтингуются мэры областных центров Украины. Рейтинг еженедельный.

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