Визовый режим с Россией - миф или реальность ?

05.10.2016 (16:46)

Введение визового режима активно лоббирует "Народный фронт"

Визовый режим с Россией: наскребут ли в Раде голоса и как это отразится на украинцах

После задержания в Москве украинского журналиста Романа Сущенко в Верховной Раде с удвоенным энтузиазмом взялись за обсуждение визового режима с Россией. Спикер парламента Андрей Парубий даже заявил, что уже в четверг, 6 октября, народные депутаты, вероятно, рассмотрят соответствующий проект постановления. Хватит ли голосов в сессионном зале, а также каковы плюсы и минусы подобного шага – разбирался "Обозреватель".

Хватит ли голосов

Спустя более чем 2 года после начала кремлевской агрессии вопрос о визовом режиме решили вынести на голосование. Возникает целесообразный вопрос: почему сейчас? Очевидно, что задержание Сущенко является лишь формальным поводом. До этого инцидента было множество других, которые также могли бы стать твердым основанием для введения визового режима.

Отчасти дело в поиске политических дивидендов. В частности, за положительное решение Рады активно агитирует фракция "Народный фронт". Она традиционно пытается извлечь рейтинговые выгоды из громких инициатив, направленных против России: от виз до разрыва дипотношений. Кстати, именно выходец из "Народного фронта" Андрей Парубий на днях дал теме визового режима новое дыхание. Правда, во время премьерства Арсения Яценюка на этой теме спекулировали осторожнее. Сам же Яценюк, будучи главой Кабмина, заявлял, что визы едва ли станут эффективным механизмом влияния на Москву. Помимо "Народного фронта", за визовый режим публично выступают "Батьківщина", "Самопоміч" и Радикальная партия.

Еще одна вероятная причина голосования за визовый режим – явный кризис минского процесса. Возможно, ввиду этого украинские политики пытаются перехватить инициативу и показать готовность к решительным действиям.

Как бы там ни было, велика вероятность того, что в парламенте либо не хватит голосов для принятия визового режима, либо этот вопрос все же не будет выноситься на рассмотрение в четверг. Расклад сил в Раде следующий: "Оппозиционный блок" предсказуемо выступает против. Депутатские группы "Воля народа" и "Відродження", скорее всего, тоже не проголосуют. Решающей станет позиция Блока Петра Порошенко как самой многочисленной фракции. Ситуация там неоднозначная. С одной стороны, данная политсила во многом отражает позицию президента и Министерства иностранных дел, которые не в восторге от идеи введения визового режима. В частности, в МИД заявили, что готовы к этому шагу, но "надо сделать не политические жесты, а реально бороться с Россией как агрессором". С другой стороны, БПП также не однороден, а прямое заявление фракции о неподдержке визового режима может повлечь за собой обвинения в недостаточном патриотизме.

Как сообщил заместитель председателя президентской фракции Алексей Гончаренко, БПП еще не обсуждал этот вопрос, поскольку его пока нет на повестке дня. В то же время большинство опрошенных нами нардепов от президентской политсилы используют осторожную риторику и призывают взвесить все за и против.

"Вопрос визового режима очень серьезный. Сначала надо оценить возможные последствия. Пока не совсем понятно, как такое решение Верховной Рады затронет украинцев, которые находятся в России. Надо также понимать, как визовый режим коснется наших перевозчиков, которые занимаются транзитом грузов через территорию России. Не получится ли, что мы ударим по ним", - отметил в комментарии "Обозревателю" народный депутат от БПП Александр Ливик.

Его коллега по фракции Михаил Довбенко также акцентирует внимание на вероятных последствиях введения визового режима. "В ответ на возможное введение Украиной визового режима с Россией Кремль наверняка не ограничится лишь аналогичными санкциями, а прибегнет к широкому набору всевозможных карательных мер по отношению к украинцам, которые проживают на территории РФ", - подчеркнул Довбенко.

В БПП призывают тщательно изучить возможные последствия введения виз, а для этого нужно время. Исходя из подобной риторики, можно предположить, что большинство членов Блока Петра Порошенко все же не поддержат визовый режим, по крайней мере, в четверг. А "Народный фронт", "Батьківщина", "Самопоміч" и Радикальная партия в сумме не смогут дать 226 голосов, даже при условии абсолютной посещаемости.

Латентные противоречия

Даже если парламент все же проголосует за визовый режим, это решение не будет окончательным. Как минимум президент может воспользоваться правом вето. Кроме того, проект постановления, судя по всему, будет носить рекомендательный характер.

"Окончательное решение по визовому режиму принимают президент и правительство. То есть, это побуждение к ним прислушаться к мнению парламента и все же ввести визовый режим с Россией", - прокомментировал "Обозревателю" нардеп от "Народного фронта" Вадим Кривенко.

Кстати, это хорошая попытка "Народного фронта" вынудить команду Порошенко взять на себя непосредственную ответственность за принятие сложного решения, которое в любом случае многих не устроит. Подобная ситуация является очередным свидетельством латентных противоречий внутри коалиции.

За и против

Если Кабмин все же решит ввести визовый режим с Россией, сам механизм может быть запущен только спустя полгода после письменного уведомления Москвы. За это время правительства Украины и России должны одобрить порядок получения виз. Пока рано говорить, какая именно процедура будет избрана.

Как всегда, у медали есть две стороны. Положительная заключается в том, что в случае введения виз Киев даст четкий сигнал: Украина готова защищать свои интересы, она не закроет глаза на нарушения международного права и не пойдет на уступки Кремлю в ущерб себе. В теории с помощью визового режима можно также ограничить проникновение в Украину нежелательных элементов с территории России. Хотя, насколько эффективным будет этот защитный механизм, пока спорный вопрос. Кроме того, визы осложнят украинцам уклонение от призыва, уезжая в Россию.

Минусы связаны со сложностями, которые возникнут у украинцев, работающих в России или по каким-либо причинам часто ее посещающих. По данным Государственной пограничной службы, в 2015 году в Россию выехали 4,1 миллиона украинских граждан.

Кроме того, реакция Москвы, вероятнее всего, будет агрессивной. Насколько – пока непонятно. Но Кремль определенно примет ответные меры.

"К тому же, Запад едва ли поприветствует этот шаг. Наши международные партнеры ориентированы на нормализацию украинско-российских отношений", - отметил в беседе с нами содиректор программ внешней политики и международной безопасности "Центра Разумкова" Михаил Пашков.

Еще одна сложность – консульские учреждения как Украины, так и России на данный момент не готовы к наплыву желающих получить визы. Но эту проблему можно решить за полгода, которые необходимы для внедрения визового режима.

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