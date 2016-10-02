Из-за проверок ДФС в Ужгороде образовался дефицит сигарет

05.10.2016 (16:57)

Фискальная служба - за здоровый образ жизни!

В Ужгородских магазинах и супермаркетах начались перебои с популярными марками сигарет. Монополистом-поставщиком на Закарпатье является фирма ООО "ТЕДИС УКРАИНА", имеющая лицензию на оптовую продажу табачных изделий. Поставлять сигареты для розничной торговли прекратили с субботы, сигареты начали исчезать с прилавков.

Как стало известно эту компанию проверяет фискальная служба. И именно с этим событием директора торговых точек, да и сами сотрудники ООО связывают табачный дефицит, знакомый старшему поколению по советским временам...

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