Что думают ужгородцы о монтаже звезды Давида возле филармонии? (ВИДЕО)

05.10.2016 (17:58)

В Ужгороде возле филармонии монтируют огромную звезду Давида

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В Ужгороде возле Закарпатской областной филармонии монтируют огромную звезду Давида, которая изображена на флаге Израиля и является одним из основных его символов.«Мы хотим поставить знак у символа еврейства. Потому что Филармония - это Синагога, одна из самых красивых Синагог Европы. Является символом еврейского Закарпатья. И поэтому именно в этом месте должен стоять памятный знак, куда можно пойти. Куда можно положить камешек, как у нас принято в честь погибших», - говорит Михаил Галин, директор благотворительного областного фонда.Монтаж памятника еврейской культуры проходит при содействии Венгерского Консульства. Воплощает идею в жизнь известный закарпатский скульптор Михаил Колодко. Ужгородцы по-разному отнеслись к монтажу звезды Давида в центре города.Памятный знак откроют 9-го октября в 13.30 в рамках фестиваля еврейской культуры «Heymish Ungvar».Как относятся ужгородцы к монтажу звезды давида в центре города - смотрите в видеосюжете: