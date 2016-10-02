Путин назначил на высокий пост чиновника, который привел Россию к дефолту

05.10.2016 (19:30)

Когда Кириенко стал председателем правительства РФ, в России наступил дефолт

Должность первого заместителя главы Администрации президента РФ вместо Вячеслава Володина, ставшего спикером Госдумы, занял глава "Росатома" Сергей Кириенко.

Соответствующие документы президент РФ Владимир Путин подписал сегодня.

В социальных сетях обратили внимание, что в 1998 году, когда Кириенко стал председателем правительства РФ, в России наступил дефолт.

Напомним, Кириенко руководил российским правительством с апреля по август 1998 года. Тогда в возрасте 35 лет он стал самым молодым в истории РФ премьером.

В августе 1998 года из-за ситуации с дефолтом тогдашний президент России Борис Ельцин уволил премьера Кириенко с должности и поставил на этот пост Виктора Черномырдина.

Ранее сообщалось, что после выборов в Госдуму РФ Путин начал кадровые перестановки в своем окружении.

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