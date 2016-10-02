Путин назначил на высокий пост чиновника, который привел Россию к дефолту

|Когда Кириенко стал председателем правительства РФ, в России наступил дефолт
Должность первого заместителя главы Администрации президента РФ вместо Вячеслава Володина, ставшего спикером Госдумы, занял глава "Росатома" Сергей Кириенко.
Соответствующие документы президент РФ Владимир Путин подписал сегодня.
В социальных сетях обратили внимание, что в 1998 году, когда Кириенко стал председателем правительства РФ, в России наступил дефолт.
Напомним, Кириенко руководил российским правительством с апреля по август 1998 года. Тогда в возрасте 35 лет он стал самым молодым в истории РФ премьером.
В августе 1998 года из-за ситуации с дефолтом тогдашний президент России Борис Ельцин уволил премьера Кириенко с должности и поставил на этот пост Виктора Черномырдина.
Ранее сообщалось, что после выборов в Госдуму РФ Путин начал кадровые перестановки в своем окружении.
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Комментарии
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нет, я конечно понимаю, что дефолт 98года, некоторых крепко пришиб, многих пустил по миру(имевших кредиты в валюте) тот же Герман Стерлигов разорился из миллиардера превратился в скотника на своём поддворье.... но не спился(хотя таких было не мало) не стал бомжом...Вопрос в другом, в чем вина (мальчика на саночках) как звали Кириенку если алкаш Боря и его прототип Петя Синюшенко (ведет) целенаправленно к этому вели, впрочем многие и я немного напротив с дефолтом только поднялись, мы то свой пережили, а вас причем всех без разбора 3.14здец ждет!