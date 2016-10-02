Как Байден уговаривал Порошенко пойти на уступки России

|"Петр, нужны уступки" - так Байден обратился к Порошенко
Вице-президент США Джозеф Байден пытался убедить президента Украины Петра Порошенко пойти на уступки России в минском процессе по Донбассу за счет интересов самой Украины, однако глава государства ответил отказом.
Об этом заявил источник в окружении президента Украины, сообщает Ліга.net.
Отмечается, что диалог Байдена с Порошенко состоялся в конце сентября на полях Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.
"Петр, нужны уступки", - по словам источника, Байден обратился к президенту с такими словами.
В ответ Порошенко пришлось объяснять вице-президенту США, что есть определенные красные линии, дальше которых Украина не может пойти – в силу внутренних причин, возможной нестабильности в государстве, если официальный Киев позволит себе снова в одностороннем порядке выполнять Минск – без участия России.
"Между внутренней ситуацией и санкциями против России мы выберем первое. Решение войны в Донбассе не должно подрывать внутреннюю стабильность в Украине", - объясняет логику властей Украины собеседник в окружении президента.
"По словам собеседников в АП и МИД, вице-президент США попытался склонить Порошенко к компромиссам с Россией по сценарию, который был написан посредством переговоров в так называемом параллельном с минским форматом трэке – американско-российском, на двусторонних переговорах помощника госсекретаря США Виктории Нуланд и советника президента РФ Владислава Суркова", - говорится в тексте.
"Ближайшие две недели будут решающими для Украины", - отметили в окружении Порошенко. "Запад будет на нас давить. Нам будут выкручивать руки. В США хотят оставить позитивное наследие. Поэтому Нуланд сейчас полетела в Москву. На нас будут давить в ближайшие недели, навязывая откровенно неприемлемые для нас решения по дорожной карте", - подчеркнул высокопоставленный собеседник.
Справка: обсуждаемая дорожная карта по Донбассу - это фактически повтор перечня минских соглашений, но с четкими критериями выполнения пунктов и привязкой к конкретным датам. Украинская сторона хочет видеть в этой карте четкие гарантии выполнения со стороны России. Украина предложила свой вариант дорожной карты, Россия - свой. Но сейчас в работе план Вашингтона, Парижа и Берлина - сводный из того, что предложили Киев и Москва. И именно за формулировки в этом плане идет основная жаркая дискуссия - между США и РФ напрямую, а также на уровне советников и дипломатов четырех сторон: Украины, России, Германии и Франции.
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