Оральный секс : 5 правил и техник минета, которые взорвут любимого мужчину (ФОТО)

05.10.2016 (20:46)

Минет по‑быстрому

Случается, что страсть настигает влюбленных в самый неподходящий момент, поэтому времени для оральных ласк остается немного.

Используй не только губы, но и руки

Истина стара как мир, но девушки упорно не хотят подключать к процессу свои руки. А ведь иногда это просто необходимо, чтобы возбудить любимого мужчину!

Начни с легких прикосновений к интимной зоне мужчины,а после переходи на более интенсивные ласки: имитируй мастурбацию, разминай внутреннюю сторону бедер (эта зона невероятно чувствительна), шлепни его по попе — он будет в восторге, вот увидишь. Использование рук при оральных ласках расширяет диапазон ощущений,не стесняйся дотронуться до члена мужчины. Но если сомневаешься, можешь поинтересоваться его предпочтениями. К тому же, рукой проще помочь самой себе, когда тебе необходима пауза: просто продолжай те же фрикции, но уже не губами, а ртом.

Используй лубрикант…

Выбирай специальный для оральных ласк. Как правило, они имеют вкус — от клубники с шампанским до яблока в карамельной глазури. Для тебя — идеальный десерт, а для мужчины — новые ощущения! Согласись, для быстрого минета твоей слюны может не хватить, а смазка сыграет роль твоего верного помощника: лубрикант добавит скольжения и плавности твоим движениям.

И даже блеск для губ!

Но не обычный, а специальный, например, блеск со сладким ароматом кокоса из коллекцииShunga — это средство 3 в 1: он обладает согревающим, охлаждающим и покалывающим эффектом. После нанесения ты заметишь легкие покалывания, а любимый сможет быстрее возбудиться из-за согревающего эффекта.

Ласкай мошонку

Мошонка очень чувствительна к прикосновениям, поэтому доставить любимому удовольствие не составит труда, главное — соблюдать осторожность. Неловкое движение может вызвать неприятные ощущения. Нежно покусывай и пощипывай, можешь даже слегка оттягивать, поглаживать, ласкать языком и губами.

Уделяй больше времени головке пениса

Головка пениса — самая чувствительная зона на пенисе. И грех этим не воспользоваться! С самой юности мужчины смотрят сексуальные фильмы, где актрисы упирают мужской член себе за щеку — визуально это смотрится очень круто. Во‑первых, так мужчина чувствует себя хозяином положения, но на деле вся власть в этот момент именно в твоих руках. А во-вторых, с помощью этой техники выполнения глубокого минета стимулируется головка (устье уретры, «щечки» и купол), упираясь в нежную щеку.

Техника «Вакуум»

Наивысший класс — это «тройной вакуум». Попробуй сымитировать всасывание члена: сначала у его головки, потом на середине, а в конце — максимально глубоко. Сначала тебя будут смущать естественные звуки, напоминающие причмокивание, но не стоит стараться быть тихой. Мужчины уверяют, что все звуки — причмокивания, глотание слюны и другие — заводят еще больше. При этой технике твоему любимому может показаться, что его член будто исчезает во рту любимой девушки. Это не только очень приятно, но и смотрится невероятно красиво!

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