Погода в Ужгороде и Закарпатье в четверг, 6 октября

06.10.2016 (05:54)

Сильный дождь будет идти весь день и не прекратится до самого вечера

В Закарпатской области переменная облачность, временами дождь, в горах с мокрым снегом и снегом, местами сильные осадки.

Ночью и утром в горах местами туман. В горных районах местами на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-5 °. На отдельных участках горных дорог гололедица. Ветер юго-восточный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 0-5 ° тепла, в горах местами 0-5 ° мороза, днем 5-10 ° тепла, в горах местами около нуля.

Солнце в этот день в Ужгороде будет редко показываться из-за облаков. Сильный дождь будет идти весь день и не прекратится до самого вечера. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 3-5 °, днем 8-10 ° тепла.

Восход 07:37

Закат 19:00

Температура за последние 130 лет 6 октября:

макс: 25.1° (1966)

мин: -4.8° (1959)

Народный прогноз погоды: 6 октября отмечается Зачатие Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и почитается память святого Иннокентия, митрополита Московского. Иногда в этот день бывает тепло, но достаточно редко. Предстоящую зиму определяли так: если хорьки и куницы до срока меняют летний мех на зимний, то зима будет ранней.