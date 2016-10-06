ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

Курс валют на 6 октября (+ новости экономики)

06.10.2016 (06:11)
Курс валют 06.10.2016
Курс валют 06.10.2016

В течение сентября Национальный банк с целью сглаживания волатильности курса гривны продал на межбанке валюты на $130,2 млн.

О об этом говорится в сообщении регулятора.

С целью сглаживания избыточной волатильности курса гривны Национальный банк проводил продажу иностранной валюты в первые недели месяца.

«Во второй половине месяца ввиду появления избыточного предложения валюты на межбанковском рынке Национальный банк осуществлял покупку валюты», - подчеркивается в сообщении.

ku_6.jpg


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору
Загрузка...