В Закарпатье в результате религиозного конфликта со «Свидетелями Иеговы» трагически погиб 78-летний мужчина

06.10.2016 (06:23)

Свидетели Иеговы избили прихожанина

Инцидент на религиозной почве, в результате которого скончался прихожанин местной церкви Украинской православной церкви Московского патриархата произошел 27 сентября 2016 в день праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в селе Терновая Тячевского района Закарпатской области.

Как сообщает пресс-служба Хустской епархии УПЦ МП, того дня представители религиозной группировки «свидетелей Иеговы» перед входом в Свято-Духовськую церковь этого села раздавали людям, которые шли в храм Божий, брошюры и книги со своим вероучением. На замечание, вроде бы, реагировали грубо и говорили, что имеют на это разрешение главы села.

Один из прихожан Петр Сабодыш перенес стеллаж с их литературой подальше от входа в церковь. Однако инцидент на этом не исчерпался: под вечер того же дня 78-летнего Петра посетили представители «свидетелей Иеговы», которые хотели «разобраться» в данной ситуации, однако разборка перешла в драку. П. Сабодышу были нанесены телесные повреждения, в результате которых он впал в кому, а со временем умер в больнице.

Как отмечают родные умершего, у П. Сабодыша был проломан череп головы и многочисленные травмы. После приезда полиции на место конфликта, нападавших арестовали, но уже на следующий день отпустили. В настоящее время ведется следствие.

Захоронение Петра Сабодиша в его родном селе было совершено собором духовенства 1 октября 2016, информирует иеромонах Венедикт Хромей.

Официальной информации на эту тему пока озвучено не было.

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