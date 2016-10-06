Тайные женские фантазии о сексе и их практическая реализация (ФОТО)

06.10.2016 (06:33)

Женщины фантазируют о сексе больше, чем предполагают мужчины

Женщины фантазируют о сексе больше, чем предполагают мужчины. Грязные похотливые мысли о сексе рождаются постоянно, вынуждая их краснеть и стыдиться.

Женщины тоже регулярно думают о сексе. Фантазии возникают в самые обычные моменты, может прямо во время совещания, поездки на учебу или во время вечерней пробежки. Их секс фантазии заставляют женщин стыдиться и краснеть за неподобающие мысли. Но женщины ничего не могут с собой поделать. В голове самой неприступной, как Форт-Нокс, дамы могут возникать скабрезные и пошлые мысли. О чем фантазируют женщины, но никогда не скажут мужчинам?

Если ты поможешь девушке реализовать ее секс фантазию, она будет тебе очень обязана. Куда хочешь, как хочешь и сколько хочешь.

Тайные женские фантазии о сексе

1. Секс в гостинице

Секс в роскошном отеле с громадной кроватью и в романтической обстановке. Шампанское, клубника, свечи, джакузи и жаркий секс. Любовная интрига двух любовников как в кино. Об этом фантазируют многие, а особенно погрязшие в быту домохозяйки. Двое незнакомцев встречаются в ночном баре и после жаркого флирта удаляются в номер. Секс на грани сказки, мечты и любовного романа.

Реализация женской секс фантазии. Сними номер в гостинице на ночь, а встречу девушке назначь в баре. В номере гостинице она тебе покажет свой характер шлюхи.

2. Секс и доминирование

Женщины любят идею, что кто-то видит в них только сексуальный объект для удовлетворения своих эротических желаний. Когда нет сомнений и вопросов. Когда мужчина грубо доминирует над девушкой, заставляя отдаться ее во власть партнера. Но порой можно поменяться ролями.

Реализация женской секс фантазии. Купи наручники, плетку и затей сексуальную игру с оттенками серого. Будет больно до оргазма.

3. Секс с незнакомцем

Женщины любят увиливать от секса ссылаясь на то, что пока недостаточно хорошо знакомы. Но реальность такова, что девушкам нравится сама идея секса с незнакомцем. Когда нет чувства вины, ограничений, и предрассудков. Секс с незнакомцем дает свободу действий и поэтому столь притягателен.

Реализация женской секс фантазии. «Случайная» встреча и съем девушки. Трахнуть ее можно на заднем сиденье, лишь задрав платье до головы.

4. Запретный секс

Есть такие люди, с которыми нельзя заниматься сексом. Это ее друзья противоположного пола, брат бойфренда, коллеги по работе. С ними заниматься сексом категорически нельзя, хоть и хочется. Эдакие знакомые люди, с которыми любые эротические контакты невозможны. Именно эта заставляет бурно фантазировать женщин.

Реализация женской секс фантазии. Ролевые игры в ее коллегу или родственника помогут ей бурно кончить.

5. Секс в публичном месте

Секс в палатке, на берегу моря, машине, балконе, офисе, клубном туалете, кладовке, улице или в кустах. Риск быть застигнутыми и необычная обстановка. Экстремальный секс адреналиновых наркоманов.

Реализация женской секс фантазии. Устрой пикник на природе, завези ее в машине встречать рассвет или просто поимей ее на крыше дома.

6. Совращение неопытного

Женщины любят ситуацию, когда они выступают в роли опытного искусителя. Более молодые, невинные или неопытные партнеры являются фантазией многих женщин. В образе Дженнифер Лопес, Шэрон Стоун, Мадонны или другой секс дивы, сводящей с ума молодых людей. Женщины фантазируют, что совращают сладеньких и юных парней.

Реализация женской секс фантазии. Ролевые игры, когда ей дается карт-бланш на действия. Пусть сыграет роль секс бомбы, которая хочет трахнуть неопытного студента.

7. Секс с женщиной или двумя мужчинами

Секс с другой женщиной находится в списке важнейших секс грез девушек, ка к любовные игры с двумя мужчинами. В реальности – это большое табу, имеющее ограничение в психологии. Девушки обычно этим не занимаются, чтобы не показаться шлюхами, но фантазируют об этом частенько.

Реализация женской секс фантазии. Купи фаллоимитатор или другие секс игрушки. А может пора пригласить ее подружку заняться сексом втроем? Тут решать вам.

Девушка будет очень благодарна за реализацию ее секс фантазии. Она тебе позволит делать с ней многое, если не все. Куда хочешь, как хочешь и сколько хочешь.

Как выглядит сексуальная красотка с идеальным женским телом (ФОТО)