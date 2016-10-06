Развратные девицы поделились своими похотливыми мыслями о размере "мужского достоинства"

06.10.2016 (06:52)

Важен ли женщинам размер члена в сексе или нет?

Важен ли женщинам размер члена в сексе или нет? Ответ на вековой вопрос о том, насколько девушки и женщины интересуются большими членами преподнес популярный порно сайт Pornhub. Мы так и знали!

Размер пениса действительно имеет значение для женщин? И если да, то насколько? Один из самых популярных порнографических сайтов в мире Pornhub ответил на этот вековой и животрепещущий вопрос. Используя статистику запросов женщин в порно Pornhub подтвердил опасения мужчин. Женщины действительно любят большие члены.

Размер члена для женщин важен

Женщины ищут при поиске порно слова «большой член» на 46% больше, чем мужчины. В запросах слово «член» присутствует на 120% чаще.

Девушки от 18 до 24 лет меньше ищут слова «большой член», чем женщины от 35 до 44. Молодые девушки не такие распутные или опытные женщины развратные? Кто знает.

При поиске порнушки женщины чаще всего исползают слова «большой черный член», на втором месте идет «большой член». В 20 поисковых запросов женщин, при выборе порно встречаются слова «громадный член», «самый большой член в мире», «большой член гангбанг» (гангбанг – секс женщины одновременно с несколькими мужчинами). Сочетание «большой белый член» встречается в поиске примерно в 10 раз реже, чем «большой черный член».

Больше всего большой член ищут жительницы Южной Африки, а затем США, Ямайки, Кении и Нигерии. Это частично объясняет почему женщины любят большие черные пенисы. В Канаде женщины тоже ищут большие пенисы. В Европе наиболее важны большие члены в Британии, Нидерландах, Австралии и Швеции. Меньше всего интересуются членами в некоторых странах Африки, в арабских странах (вероятно из-за отсутствия доступа к интернету у женщин) и на Кавказе.

Карта поиска больших пенисов по странам. Наиболее темный – это ищут больше всего. Самые светлые – меньше всего интересуются большими членами. Это карта еще характеризует удовлетворенность женщин размером пенисом их мужчин. В странах России, Беларуси и Украины женщины достаточно удовлетворены размерами мужчин. В станах Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Киргизии, Таджикистана, Грузии, Армении и Азербайджана женщины практически не интересуются большими членами в интернете.

Важен ли размер члена для женщин? Определено размер пениса имеет значение и важен ответил популярный порно сайт Pornhub. Просто в некоторых странах меньше, а в некоторых больше.

Согласно Википедии и большинству специалистов в США средний размер члена в мире 13-15 см, а окружность 12,3 см.

Что сказать про статистику Pornhub про женщин и члены? Бабы любят большие органы мужчин. Мы так и знали, грязные шлюшки! Теперь если девушка будет утверждать, что размер для нее не важен, пришли ей эту статью!

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