Как живут женщины шейхов в Арабских Эмиратах

06.10.2016 (06:59)

Их жизнь сравнивают со сказкой и, разумеется, кроме сказки, есть еще серые будни

О богатстве арабских шейхов ходят легенды. Их жизнь сравнивают со сказкой. Однако не все жители Объединенных Арабских Эмиратов — шейхи и, разумеется, кроме сказки, есть еще серые будни.

Восточная культура, конечно, разительно отличается от европейской. Традиции и законы арабского мира порой вызывают не что иное, как шок и замешательство. Многим наверняка интересно узнать, как же живут обычные арабские семьи. Ни для кого не секрет, что в ОАЭ семья стоит на первом месте. Женщина здесь считается хранительницей домашнего очага и, несмотря на популярные заблуждения, уважается арабскими мужчинами, пишет УКРОП со ссылкой на ofigenno.com.

Знакомства

Арабские девушки практически никогда не выходят замуж за европейцев. За брак с неверным ей могут навсегда закрыть вход в страну. В противовес женщинам, юноши из ОАЭ довольно часто берут себе в жены европеек. То, что европейская женщина вышла за арабского шейха, вовсе не значит, что она будет жить как у Бога за пазухой. Невеста вряд ли получит гражданство, и если брак не заладится, у нее, скорее всего, отберут детей.

Решение о вступлении в брак, как правило, принимает семья жениха. Правда, если девушка наотрез отказывается соглашаться на предложение, ее никто не будет заставлять силой идти на этот шаг.

Свадьба

Сегодня далеко не каждый араб может позволить себе многоженство, поскольку на содержание гарема требуются большие средства. Поэтому традиционная семья из мужа и гарема жен всё-таки привилегия шейхов и состоятельных людей.

Для арабских стран свадебный договор является главным условием вступления в брак. Вместо невесты контракт подписывают два ее родственника. Само же свадебное торжество по закону должно состояться в течение года после подписания контракта.

Интересно знать, что видеться со своей возлюбленной жених имеет право только в присутствии ее родных. За невесту семья жениха выплачивает калым — выкуп, выплачивавшийся родителям или родственникам невесты. Сумма выкупа порой может достигать и нескольких сот тысяч долларов, поэтому более выгодно рожать девочек.

Арабская свадьба — мероприятие поистине грандиозное: стол ломится от угощений, а гости веселятся до упаду! Хозяева всеми силами пытаются продемонстрировать свое гостеприимство и щедрость.

Семейный уклад

Всем известно, что в любой арабской семье женщина должна слушаться своего мужа, однако мало кто знает, что во многих случаях жена здесь также принимает важные решение практически наравне с мужем. Арабские семьи, живущие за пределами мусульманского мира, вообще редко всерьез придерживаются вековых традиций.

Вообще арабские красавицы могут позволить себе надеть всё, что угодно: и мини-юбку, и даже короткие шорты, напоминающие белье. Главное, чтобы сверху она надела черную накидку до пят и лицо закрыла черным платком. Арабка в джинсах и тунике — довольно частое современное явление. Но вот кого редко встретишь, так это женщину без покрытой головы.

Арабские женщины питают особую страсть к золоту, поэтому мужчины, вместо цветов, дарят им драгоценные украшения.

Считается, что муж-многоженец должен одинаково относиться ко всем своим женам. В семье устанавливается четкий график посещений. Новой жене муж строит отдельную виллу (не дешевле, но и не дороже, чем у предыдущей). Деньги распределяются в равной пропорции.

Кстати говоря, эмиратские женщины зачастую получают образование в лучших высших учебных заведениях мира, однако образованные женщины до сих пор здесь маловостребованны. Поэтому многие девушки, получив образование в Европе, решают там и остаться, чтобы построить карьеру. Чем больше весит подарок, тем сильнее любовь!

В арабской семье очень ценится взаимоподдержка. Если, например, женщина овдовела, брат мужа сочтет своим долгом на ней жениться.

Женщина в ОАЭ может подать на развод в двух случаях: 1. В случае измены и 2. Если муж недостаточно обеспечивает свою благоверную.

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