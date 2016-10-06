В Венгрии глава кабинета Орбана прибыл на VIP-свадьбу в Ниредьгазе на вертолете (ФОТО)

06.10.2016 (07:11)

Состоялась свадьба известной 28-летней венгерской актрисы Жофия Сабо

В воскресенье 2 октября в приграничном венгерском городе Ниредьгаза состоялась свадьба известной 28-летней венгерской актрисы Жофия Сабо. Венчание состоялось в римско-католической церкви в центре города. На него прииxало немало VIP-персон.

Среди ниx - поп-певцы Киш Гроф и Аттила Кокень, супермодель Ката Шарка, телеведущая Эстер Валко, футболист Петер Кабат и его жена, известная порнозвезда Адриенн Рока.

Но наибольший резонанс вызвало прибытие главы кабинета премьер-министра Венгрии Антала Рогана. Как выяснили журналисты, один из богатейших людей страны прилетел на американском вертолете Bell 206, стоимостью 1 млн долларов США, полет которого стоит четверть миллиона форинтов в час.

Впрочем сам Антал Роган возразил, что прилетел на свадьбу, и даже пригрозил подать в суд на тех, кто распространил эту информацию. Несмотря даже на то, что была опубликована фотография прибытия кортежа венгерского чиновника.

Как живут женщины шейхов в Арабских Эмиратах