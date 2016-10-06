Москаль планирует в следующем году ремонт автодорог в ряде сел Закарпатья (ФОТО)

06.10.2016 (09:20)

В 2017 году дорогу от Майдана до Рекиты полностью отремонтируем, - Москаль

Геннадий Москаль совершил рабочую поездку в Межгорский район, чтобы рассмотреть возможности ремонта автодороги, ведущей от Майдана до Голятина, Новоселицы, Лисковца и Рекит. Автодорога общей протяженностью около 18 километров, не ремонтировалось более 20 лет (за исключением ямочных ремонтов на отдельных отрезках).

В результате асфальтовое покрытие почти сплошь покрыто ямами, аварийное состояние дороги усложняет движение не только частных автомобилей, но и спецтранспорта - скорой помощи, пожарных, правоохранителей... Председатель ОГА встретился с главами сел и поручил им как можно скорее подготовить проектно-сметную документацию на ремонт дороги. Как выяснилось на месте, некоторые сельсоветы уже имеют всю необходимую документацию.

- В следующем году мы будем иметь пять источников финансирования ремонта автодорог, - отмечает Москаль. - Это областной бюджет, районный бюджет, Государственный фонд регионального развития, финансирования Службы автомобильных дорог, а также поступления от перевыполнения плановых показателей Закарпатской таможни ДФС. После подготовки проектно-сметной документации и соответствующей экспертизы мы посмотрим, каким образом можно распределить финансирование работ между различными источниками и сделаем все возможное, чтобы в 2017 году дорогу от Майдана до Рекиты полностью отремонтировали.

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