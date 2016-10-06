В Ужгороде возможны перебои водоснабжения

06.10.2016 (10:49)

Областной центр Закарпатья может снова остаться без воды!

Из-за аварийной ситуации с электропитанием, которая возникла вчера ночью на НФС-І - ПНС "Калвария", по состоянию на утро, было использовано практически весь запас воды в резервуаре. Для поддержания нормального давления и качества водоснабжения, необходимо привести уровень воды в резервуаре до нормы.

В связи с этим, на период наполнения резервуара на ПНС "Калвария", снижено давление подачи водоснабжения с этой ПНС, что может вызвать незначительные, кратковременные перебои с водоснабжением на Правобережной стороне центральной части города.

С уважением, администрация КП «Водоканал г. Ужгорода»

Заменят ли в Ужгороде хлорирование воды на альтернативный способ дезинфекции?