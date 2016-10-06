Закарпатские таможенники изъяли две партии идущих на экспорт лесоматериалов

06.10.2016 (11:34)

Таможенники в Закарпатье изъяли экспортируемые лесоматериалы на 140 тыс. грн

Накануне специалисты Закарпатской таможни ДФС составили два протокола об изъятии лесоматериалов, которые перемещались за границу через таможенные посты «Железнодорожный» и «Тячев».

Работники таможни, анализируя товаросопроводительные документы, представленные в таможенный орган предприятием, работающим во Львовской области и предпринимателем из Закарпатья, согласно которым в Австрию и Венгрию экспортировались лесоматериалы из древесины, обнаружили немало разногласий.

В частности, в предприятия по Львовщины обнаружено ложные сведения о наименовании товаров, их объема, веса, геометрических размеров, стоимости данного товара, а также обнаружено не заявленную древесину, которая подпадает под временный запрет экспорта лесоматериалов в необработанном виде. В закарпатского предпринимателя «Сертификат о происхождении лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов для осуществления экспортных операций» был получен незаконным путем, в котором содержались ложные сведения о лесопользователя лесоматериалов и товаротранспортные накладные, согласно которым был приобретен данный товар.

Таким образом в обоих случаях совершены действия, направленные на перемещение через таможенную границу Украины товара, с сокрытием от таможенного контроля путем представления органа ДФС ложных сведений. Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Были составлены протоколы о нарушении таможенных правил, согласно которым изъято почти 192 куб. м. лесоматериалов, общей стоимостью свыше 141 тыс. грн.

Специалисты Закарпатской таможни отмечают, что экспортеры несут ответственность за достоверность представленных ими документах, поэтому рекомендуют предпринимателям осуществлять внешнеэкономическую деятельность исключительно в законном поле.

ДФС в Закарпатской области

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