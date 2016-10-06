В одной из ужгородских квартир полиция накрыла наркопритон (ФОТО)

06.10.2016 (11:43)

Полиция изъяла у ужгородца наркотиков на более чем 150 000 грн

Работники Закарпатского управления Департамента противодействия наркопреступности совместно со следователями Ужгородского отдела полиции провели санкционированный судом обыск в квартире 46-летнего жителя Ужгорода. Человек фигурирует в уголовном деле, которое связано с незаконным оборотом наркотических средств.

Кроме этого, он и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками.

На этот раз он вместе со своей сожительницей специально сняли квартиру и использовали ее для распространения запрещенного товара среди наркозависимых.

Во время обыска работники полиции нашли в квартире марихуану весом около 150 граммов, 10 граммов белого порошка, похожего на наркотик метамфетамин, а также электронные весы для фасовки наркотиков. В доме были и потенциальные покупатели, которые, как показала экспертиза, находились в состоянии опьянения.

Все изъятое направлено на экспертное исследование. Если подтвердится, что это действительно наркотики, то Ужгорода снова окажется на скамье подсудимых.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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