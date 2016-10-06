За сутки в Ужгороде и Мукачево произошло 7 ДТП (ФОТО)

06.10.2016 (12:01)

В Закарпатье из-за погодных условий участились случаи ДТП

За последние сутки на территории обслуживания Управления патрульной полиции Ужгорода и Мукачево случилось 7 аварий, 2 из которых с пострадавшими, есть травмированные.

Как показывает статистика большинство аварий случается из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения. Типичными нарушениями ПДД, которые вызывают ДТП является превышение скоростного режима, непредоставление преимущества в движении, нарушение правил обгона и несоблюдение дистанции.

В связи с ухудшением погодных условий участились случаи ДТП на участке дороги, соединяющие города Ужгород и Мукачево, а также на автодороге Киев-Чоп.

На перекрестке в Ужгороде не разъехались два "Опеля" (ФОТО, ВИДЕО)