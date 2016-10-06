За сутки в Ужгороде и Мукачево произошло 7 ДТП (ФОТО)

|В Закарпатье из-за погодных условий участились случаи ДТП
За последние сутки на территории обслуживания Управления патрульной полиции Ужгорода и Мукачево случилось 7 аварий, 2 из которых с пострадавшими, есть травмированные.
Как показывает статистика большинство аварий случается из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения. Типичными нарушениями ПДД, которые вызывают ДТП является превышение скоростного режима, непредоставление преимущества в движении, нарушение правил обгона и несоблюдение дистанции.
В связи с ухудшением погодных условий участились случаи ДТП на участке дороги, соединяющие города Ужгород и Мукачево, а также на автодороге Киев-Чоп.
На перекрестке в Ужгороде не разъехались два "Опеля" (ФОТО, ВИДЕО)
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