Россия объявила о готовности к мировой войне

|Ядерный шантаж Путина – это уже не блеф
Похоже, ядерный шантаж Путина – это уже не блеф, не хитроумная игра с геополитическими расчетами. Это серьезная заявка на конфронтацию со всем миром, манифестация внутренней готовности к мировой войне.
Общенациональные учения по гражданской обороне, ответственность губернаторов за мобилизацию, патриотическая истерия в прессе и на телевидении – все это и многое этому подобное, начавшись некогда как политическая игра и легкомысленный блеф, постепенно переходит в сферу военных решений.
Напомним, Владимир Путин подписал указ о приостановлении соглашения с США по утилизации оружейного плутония.
Мы, со свойственными нам гуманистическими иллюзиями, все думаем, что рациональное начало возобладает над хаосом в душах и головах. Что интеллект победит инстинкты и эмоции. Что откровенное политическое безумие невозможно.
Но оно еще как возможно! Безумцы не раз творили в истории то, во что прежде трудно было поверить. Трудно было даже себе представить. А потом рвали на себе волосы, сокрушаясь, что не остановили безумца, когда это было еще возможно, когда катастрофу можно было еще относительно легко предотвратить.
Мы пребываем в плену своих надежд. Он расправляется с оппозицией и бросает один за другим вызовы мировому сообществу. "Ну что вы, – успокаиваем мы себя и окружающих, – ему просто хочется показать себя крутым мачо; это просто поза и ничего другого".
Он со слезами счастья на глазах аннексирует Крым и спонсирует террористов на Украине. "Это политический торг, – озабоченно покачиваем мы головой, – он просто хочет чувствовать себя равным с мировыми лидерами. Это спесь и ничего другого".
Тогда он посылает в Сирию самолеты, и они бомбят военную оппозицию диктатора, а заодно госпитали, школы, гуманитарный конвой и просто скопления мирных людей. "Он, конечно, зарвался, – с последней надеждой думаем мы, – но это он так хочет выйти из международной изоляции. Просто он хочет, чтобы его считали лидером великой державы".
И все, что мы говорим о нем и думаем, – это правильно, но это лишь десятая часть того, что есть на самом деле. Остальные девять десятых – это неутолимая жажда власти, безграничный цинизм, идеальная беспощадность и абсолютная уверенность в том, что его политическое положение развязывает ему руки для любой авантюры. Он искренне верит в свое предназначение и безграничные возможности.
Можно сколько угодно утешать себя тем, что мы его как-нибудь переживем, что ему еще сидеть на скамье подсудимых в Гааге, что режим не протянет и трех месяцев, что все еще изменится к лучшему, потому что мы так страстно этого хотим. Но это детские утешения. Так успокаивают детей, когда им приснится страшный сон. Так успокаивают своих избирателей мировые лидеры, по-страусиному зарывающие свои головы в песок, чтобы не принимать ответственного решения. А оно на самом деле одно: любыми средствами нейтрализовать военный потенциал России, прежде чем в Кремле созреет политическая готовность к настоящей мировой войне.
Миролюбивым людям грядущая война всегда кажется невероятной. Но, взглянув на ситуацию трезво, неизбежно прийти к единственному выводу: чем раньше остановить безумца, тем меньше будет жертв. Иначе, когда будет уже действительно поздно и война заполыхает по всему миру, в последнее мгновение атомного апокалипсиса нам только и останется подумать: почему мы сидели сложа руки, когда еще можно было что-то сделать?
Александр Подрабинек
Путин просит Обаму отдать ему Украину, Грузию, Финляндию, Швецию и Молдову
Рейтинг: -7
Комментарии
Рейтинг: -2
- Вы видели ролик, как коренные жители Чукотки встретили российского патриарха Кирилла танцем?
- Видел.
- Ну, и что скажете?
- Да, из чукчей экзорцисты так себе!
Рейтинг: -1
Женился Орясина на Образине.
Пошли и детишки: Раззява, Разиня,
Оболтус, Балбес, Обалдуй, Обормот.
Вот так возникает "великий" народ...
Рейтинг: 1
В связи с тем, что санкции шли только на пользу России, Обама выдвинул требование - поделиться со США.
Рейтинг: 2
.."Безумцы не раз творили в истории то, во что прежде трудно было поверить". Да уж европейские и американские безумцы творили:Наполеон,шведы,поляки,немцы и все шли на Россию веками.Американские безумцы:япония-Хиросима и Нагасаки,Вьетнам-напалмы,Корея,далее страны ближнего востока-Афганистан,Ливия,Иран,Ирак,Сирия,Югославия.Так кто безумец?И причем здесь Путин.Александр Подрабинек учи историю,но тебе некогда учить,ты за деньги пендосов кукарекаешь.Если у тебя осталось совести так надо по правде,а то брешете,а такие как ты-подзаборные свиньи.
Рейтинг: 4
Александр Подрабинек - ШИЗА!!! НЕ ПОЗОРЬТЕ ТРУДЯГ УКРАИЦЕВ,КОТОРЫЕ ИЗ_ЗА КИЕВСКИХ ШИЗОФРЕНИКОВ ВЫНУЖДЕНЫ ИСКАТЬ ЗАРАБОТКИ НА ЧУЖБИНЕ ПРИ ТАКИХ_ТО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВАХ!!! Лучше расскажите как кролик натянул украинцев по полные помидоры и смылся в америку и бегает в трусиках.И напишите кто ответить за так называемую стену от агрессора, расскажите сколько поколений будет рассчитываться за взятые у МВФ кредиты.
Рейтинг: 3
Александр Подрабинек - ШИЗА!!! НЕ ПОЗОРЬТЕ ТРУДЯГ УКРАИЦЕВ,КОТОРЫЕ ИЗ_ЗА КИЕВСКИХ ШИЗОФРЕНИКОВ ВЫНУЖДЕНЫ ИСКАТЬ ЗАРАБОТКИ НА ЧУЖБИНЕ ПРИ ТАКИХ_ТО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВАХ!!! Лучше расскажите как кролик натянул украинцев по полные помидоры и смылся в америку и бегает в трусиках.И напишите кто ответить за так называемую стену от агрессора, расскажите сколько поколений будет рассчитываться за взятые у МВФ кредиты.
Рейтинг: 4
Александр Подрабинек - ШИЗА!!! НЕ ПОЗОРЬТЕ ТРУДЯГ УКРАИЦЕВ,КОТОРЫЕ ИЗ_ЗА КИЕВСКИХ ШИЗОФРЕНИКОВ ВЫНУЖДЕНЫ ИСКАТЬ ЗАРАБОТКИ НА ЧУЖБИНЕ ПРИ ТАКИХ_ТО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВАХ!!! Лучше расскажите как кролик натянул украинцев по полные помидоры и смылся в америку и бегает в трусиках.И напишите кто ответить за так называемую стену от агрессора, расскажите сколько поколений будет рассчитываться за взятые у МВФ кредиты.
Рейтинг: 3
СРОЧНО в номер: На Украине работают всего два завода, один выпускает жёлтую краску а второй синюю и еще одна фабрика на которой тряпки этой краской выкрашивают.
Рейтинг: -3
Плешивость Путина - это постепенное превращение головы в задницу сначала по форме, а потом и по содержанию..
Рейтинг: 0
отгадай загадку и реши вопрос- что стреляет в пятку - попадает в нос?
Рейтинг: -2
– Что общего между Москвой и Хиросимой?
– Пока - ничего…
Рейтинг: -2
Путин подорвал Донбасс - это раз.
Повылазила братва - это два.
Понаехали чмыри - это три.
Много мрази в "Русском мире" - это, кажется, четыре.
ЛуганДону не бывать - это пять.
Против мрази сила есть - это шесть.
АТО сузилось совсем - это семь.
Свой народ в беде не бросим - это восемь.
Чуркин будет жалко блеять - это девять.
Если Путина повесить - это будет ровно десять!
Рейтинг: 0
Странно, что больше всех ненавидят «Гейропу» комуняки - поклонники пассивного педераста В.И.Ленина, много лет проживавшего в европейских странах…
Рейтинг: 3
Американская государственная торговаяю организация Federal Business Opportunities (FBO), США в качестве составной части своей «кампании по борьбе с терроризмом» поставляли и поставляют сирийским повстанцам (также известным под названием «умеренная» Аль-Каида*) огромные объемы вооружений и боеприпасов.
Рейтинг: -2
Владимир Путин выступает перед народом:
- Граждане, в связи с санкциями Запада нам придется затянуть пояса и больше работать!
Голос из толпы:
- Мы будем работать в две смены!
- Спасибо, вот настоящий патриот России! И нам придется отказаться от западных товаров и продовольствия.
- Мы будем работать в три смены!
- Спасибо, патриот Родины! Кстати, а где вы работаете?
- В морге...
Рейтинг: 2
Александр Подрабинек - ШИЗА!!! НЕ ПОЗОРЬТЕ ТРУДЯГ УКРАИЦЕВ,КОТОРЫЕ ИЗ_ЗА КИЕВСКИХ ШИЗОФРЕНИКОВ ВЫНУЖДЕНЫ ИСКАТЬ ЗАРАБОТКИ НА ЧУЖБИНЕ ПРИ ТАКИХ_ТО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВАХ!!! Лучше расскажите как кролик натянул украинцев по полные помидоры и смылся в америку и бегает в трусиках.И напишите кто ответить за так называемую стену от агрессора, расскажите сколько поколений будет рассчитываться за взятые у МВФ кредиты.
Рейтинг: 3
Единственный позитивный момент в распаде СССР, есть только в том, что у хохлов, пардон укроамериканцев забрали ядерное оружие! впрочем зная что будет на перёд, надо было вывозить абсолютно всё, а также изьять все колющие и режущие предметы!!!
Рейтинг: 0
Чем чудовищнее ложь -
тем больше она похожа на российские новости.
Рейтинг: 1
хотелось бы напомнить, что единственная страна в мире, которая лрименила ядерное оружие в августе 1945 года - США, и японцы об этом помнят! Впрочем,отказ от уничтожения боевого плутония это правильное решение, мировой жандарм должен помнить, что при всей его исключительности в России действует автоматическая система ответа на ядерный удар... Её не надо согласовывать ни с Конгрессом и проч. а ответ будет нанесён в любом случае, по сему пендосы окрестили её "Мертвая рука" но это при самом негативном развитии событий
Рейтинг: -2
Главный итог 17 лет правления Путина: в Москве прошла инвентаризация бомбоубежищ для 100% населения.
Рейтинг: -1
Российские астрономы выяснили, что кабинет Путина со скоростью 3 мм. в год движется в сторону мавзолея Ленина.
Рейтинг: 0
Россия - это авторитарное полицейское государство с зомбированным народом, который с дыркой в штанах на ж*пе, но тратит всю свою жизнь на поиск врагов, вместо того что бы хотя бы дырку залатать!
Рейтинг: -4
Полоний, плутоний и мельдоний - три кита на которых стоит путинская Россия.
Рейтинг: -3
-А правда, что в Крым на 3 миллиметра сдвинулся в сторону России?
-Нет, это сдвиг не у Крыма, а у россиян.
Рейтинг: -3
- Владимир Владимирович! А куда мы теперь столько плутония девать будем?
- Нууу, можно в чайные пакетики расфасовывать...
Рейтинг: -2
"Огромная просьба к правительству КНР срочно ввести войска на территорию Дальнего Востока, где китайцы реально составляют большинство населения, для защиты своих соотечественников - их права ущемляют: китайский язык даже не является региональным!"
Рейтинг: -2
Даже приходя к Кабаевой, Путин сначала требует снять санкции и только потом – все остальное.
Рейтинг: -4
Чужое название. Чужая история. Чужой Кенигсберг. Чужие Курилы. Чужой Крым. Чужой «калашников». Чужие достижения...
Своё: коррупция, разруха, Путин.
Рейтинг: 2
О Курилах-то не кизди, сынок. Ты там не был, истории не знаешь, пей чаек и читай побольше книжек. А на Кенигсберг Россия имеет ровно столько же прав, сколько Польша, скажем, на Силезию. Или Венгрия на Тимишоару. Или Украина на Закарпатье. Поэтому помолчи, если доводов нет весомых.
Рейтинг: -1
Путин:
- Америкозы, бойтесь - мы не будем уничтожать боевой мельдоний!
- Какой мельдоний? Может плутоний?
- Блин, а чем же мы своих олимпийцев накормили?..