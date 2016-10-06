В Закарпатье вооруженные в маскаx ограбили обменник на заправке

06.10.2016 (13:27)

Неизвестные с оружием и в маскаx ограбили обменник на Закарпатье

Вчера 5 октября в пгт Вилок на автозаправочной станции ОККО, где работает круглосуточный обменный пункт валют, произошло разбойное нападение. Об этом сообщает закарпатский издание Karpati Igaz Szo, официальной информации пока нет.

Журналистам удалось получить комментарий от подполковника Ивана бедринцю, главы Виноградовского отделения полиции.

По его словам Информция действительно соответствует действительности. Произошло вооруженное ограбление на рассвете, у преступников на голове были маски, они были вооружены. Забрали все деньги, которые были в кассе на тот момент и скрылись в неизвестном направлении.

К счастью, ниxто из сотрудников обменного пункта и заправки не пострадал, они находятся в состоянии психологического шока. Сейчас по всей области продолжается спецоперация, чтобы выявить и задержать преступников. Поэтому и сообщить больше глава полиции не может.

Председатель поселкового совета Иштван Ковач говорит, что у него тоже нет официальной информации, но якобы речь идет о сумме около 5000 евро, несколько тысяч долларов, почти один миллион форинтов и значительной суммы в гривне. Есть также предположение, что неизвестные с места преступления отправились якобы в сторону Берегово.

"Надеюсь, что бандиты не являются местными жителями. И также надеюсь, что полицию как можно скорее разыщет и задержит преступников, ведь этот случай очень напугал и расстроил жителей нашего населенного пункта", - говорит поселковый голова.

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