Что думают украинцы о возможном введении визового режима с Россией

06.10.2016 (14:03)

Большинство украинских граждан полностью поддерживают такое решение

6 октября, депутаты Верховной Рады могут одобрить проект о введении визового режима между Россией и Украиной.

Большинство украинских граждан полностью поддерживают такое решение, однако нашлись и те, кто выступает против отмены безвиза.

Андрей Парубий, спикер ВР, сегодня анонсировал голосование за принятие закона о визовом режиме, и многие пользователи, в числе которых были и известные политики, и знаменитости, отреагировали на эту новость. Нужно отметить, что решение о введении визового режима последовало после того, как в РФ задержали украинского журналиста Романа Сущенко. Большинство депутатов фракций также высказались за отмену безвиза. Многие украинцы подчеркнули, что речь идет, прежде всего, о безопасности граждан, и, если кто-то недоволен, что теперь не сможет поехать на заработки в РФ, может смело отправляться в Польшу, если не устраивает Украина.

Однако некоторые украинцы раскритиковали идею Парубия, и в их числе был Георгий Тука, который на своей странице в Фейсбуке написал о том, что введение визового режима даст множество преимуществ, однако не нужно забывать и о тяжелых последствиях – прежде чем принимать законопроект, нужно разобраться в последствиях, которые могут быть связаны с международными соглашениями или правовыми основами. По мнению Туки, он, как и большинство украинцев, не является специалистом в этом вопросе, но последствия однозначно могут быть.

Многие пользователи, выступившие против визового режима, также отмечали, что Россия является злом, но нужно учитывать интересы украинцев, в первую очередь, и выгоду для наших граждан. «От России нужно защищаться, но не такими способами. Нужно делать лучше нашим гражданам, а не мечтать о том, как бы еще навредить России. Введение виз не поможет улучшить ситуацию на границе, и Россия агрессором быть не перестанет», считают некоторые пользователи. Пользователь Антон Комаров сильно возмутился идеей Парубия и спросил: «А Андрей Владимирович уже имеет план по трудоустройству нескольких сотен украинцев, которые сейчас работают в России?».

Впрочем, подобных постов в соцсетях было очень мало, и подавляющее большинство пользователей полностью на стороне правительства, если оно примет решение о введении визового режима с РФ. Некоторые украинцы даже написали о том, что Украине нужен не только визовый режим с Россией, но и полный разрыв дипломатических отношений.

Визовый режим с Россией - миф или реальность ?