Полицейские задержали в Ужгороде буйную пьяную компанию на авто (ФОТО)

06.10.2016 (15:42)

И водитель, и пассажиры имели признаки алкогольного опьянения

Во время ночного патрулирования, 6 октября около 1:30 на улице Швабской, экипаж ужгородских патрульных остановил автомобиль "Ford Kuga" за нарушение ПДД.

И водитель, и пассажиры имели признаки алкогольного опьянения. Полицейские предложили водителю пройти тест на содержание алкоголя на месте или в медучреждении, от чего мужчина отказался.

Полицейские вынесли на водителя постановление за нарушение ПДД и составили протокол по ч.1 ст.130 за отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. На место происшествия прибыл трезвый знакомый мужчина, который под расписку забрал автомобиль.

Однако впоследствии патрульные заметили ту самую машину на улице Верещагина. За рулем находился один из нетрезвых пассажиров. Мужчина отказывался предъявлять какие-либо документы, а другие присутствующие начали вести себя агрессивно и неадекватно, совершали хулиганские действия и отказывались прекратить правонарушения.

Патрульные задержали мужчин и доставили в горотдел.

Все они, в том числе водитель, находились в состоянии алкогольного опьянения, о чем свидетельствует заключение врача областного наркодиспансера. На нарушителей полицейские составили протоколы за хулиганство и злостное неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, а на водителя еще и протокол за управление в нетрезвом состоянии.

Как стало известно, через несколько часов после происшествия водитель обратился в городскую больницу с заявлением, что сотрудники патрульной полиции нанесли ему телесные повреждения. Хотя на момент освидетельствования мужчина не имел никаких жалоб на здоровье и телесных повреждений, о чем засвидетельствовано в соответствующих документах.

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