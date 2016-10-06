На Закарпатье при пожаре погиб человек (ФОТО)

06.10.2016 (15:55)

Закарпатец сгорел в собственном доме

6 октября в 02:05 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре, который возник на улице Партизанской в селе Бабичи Мукачевского района.

Горела надворная постройка (летняя кухня).

Для ликвидации на место возгорания были направлены дежурные отделения 18-й и 19-й государственных пожарный-спасательных частей г.. Мукачево. Всего было задействовано 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Пожарные локализовали возгорание в 3:07 и полностью ликвидировали в 03:35. В результате пожара уничтожена мебель и вещи домашнего обихода, которые находились в здании. На пожаре обнаружено тело мужчины 1968 года рождения.

Ущерб устанавливаются.

Причину пожара выясняют правоохранители.

Несмотря на то, что причинами большинства пожаров, возникающих в течение осенне-зимнего периода является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательных приборов и печного отопления, закарпатские спасатели обращаются к землякам с просьбой: будьте внимательны и помните, от Вашей осторожности зависит Ваше жизнь!

У ДСНС Украины в Закарпатской области.

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