В Кремле сделали резонансное заявление о дальнейшей судьбе Донбасса

06.10.2016 (16:06)

Россия выступает за то чтобы Донбасс интегрировался в Украину на равных условиях

Российская Федерация выступает за то, чтобы Донбасс интегрировался в Украину на равных условиях.

Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, сообщает ТАСС.

"Мы выступаем за то, чтобы Донбасс интегрировался в Украину на равных условиях, чтобы там не было гонения или геноцида русскоязычного населения. Люди там должны получить законодательно, конституционно оформленный статус, пройти амнистию, пройти окончательно не только военное, но и политическое урегулирование", - отметил он.

По мнению Келина, это поможет экономическому восстановлению и созданию благоприятных условий для развития восточной Украины.

При этом Келин подчеркнул, что Россия пытается урегулировать кризис в Украине и помогает беженцам. Однако, по его мнению, "единственный верный способ борьбы с миграционным потоком - это устранение причины кризиса, а не его последствий".

Как сообщалось, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное соглашение о разведении сил и средств на Донбассе.

В соответствии с рамочным решением о разведении сил и средств, СММ ОБСЕ осуществляет на постоянной основе мониторинг и верификацию процесса разведения сил и средств на согласованных участках разведение".

Указанные три зоны безопасности площадью не менее 2 на 2 кв. км будут созданы в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская. Действие соглашения может быть распространено и на другие участки фронта, однако они будут определены в результате дальнейших консультаций.

В "ДНР" заявили, что уже подготовили план по разведению сторон в Петровском. Украина в свою очередь согласится на отвод войск с передовой только при условии полного прекращения обстрелов. Однако режим тишины боевиками не соблюдается.

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