«Президентский» рейтинг Вакарчука шокировал украинских политиков

06.10.2016 (16:19)

5,6 процентов голосов Вакарчука вызвало серьезные споры в ВР

В Украине был проведен опрос с целью выяснить, кого украинцы видят на посту президента страны, и Святослав Вакарчук получил 5,6 процентов голосов граждан, что вызвало серьезные споры в ВР.

Игорь Грынив, депутат от Блока Порошенко, заявил о том, что Вакарчук является несистемным политиком и представляет огромную угрозу.

По мнению нардепов из БПП, Вакарчук – не постоянное «лицо» в политике, как и Савченко, и в любой момент его рейтинг может, как повыситься, так и обрушиться. Также издание отмечает, что составление рейтинга было «закрытым», и его составляли специально для Петра Порошенко. В итоге действующий президент набрал чуть меньше десяти процентов голосов, 9,3 процентов набрала Юлия Тимошенко, на третьем месте идет Юрий Бойко с 6 процентами, а следом за ним и лидер «Океана Эльзы» с 5,6 процентами.

Сам Вакарчук прокомментировал рейтинг, отметив, что сильно сомневается в том, что украинцы хотят видеть его на посту главы страны, и подобные опросы вообще ничего не значат. «Людей спрашивали специально, и они не горели желанием выходить на улицу и кричать о том, кого хотят видеть президентом», отметил музыкант.

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