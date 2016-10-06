В США дали жуткий прогноз по неизбежности масштабной войны с Путиным

|Война против России и Китая будет быстрой и приведет к многочисленным жертвам
У россиян вызвало ажиотаж заявление американских генералов о том, что будущая война против России и Китая будет быстрой и приведет к многочисленным жертвам.
Об этом было сказано 4 октября на конференции Ассоциации Армии США в Вашингтоне, передает The Independent.
В частности, начальник штаба американской армии Марк Милли отметил, что будущая масштабная война "практически неизбежна".
В свою очередь генерал-майор Уильям Хикс сказал, что "любой конфликт с использованием обычных вооружений в ближайшем будущем будет протекать крайне быстро и приведет к колоссальным жертвам". При этом он подчеркнул, что "мы не сможем остановить его по своему желанию". Хикс пояснил, что это связано прежде всего с массовой автоматизацией средств ведения боевых действий и развитием искусственного интеллекта. По его словам, успехи России и Китая в военной сфере вынудили США начать подготовку к войне таких масштабов, которых американская армия не видела со времен Корейской войны.
Речь Хикса прокомментировал заместитель начальника штаба американской армии генерал-лейтенант Джозеф Андерсон, который отметил, что США сталкиваются с экзистенциальными угрозами со стороны стран, которые "действуют агрессивно в том, что касается соперничества в военной сфере", в частности, со стороны России.
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