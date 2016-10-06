Митинг под стенами МВД: Протестующие требуют отставки Деканоидзе и Авакова (ВИДЕО)

06.10.2016 (17:46)

Активисты выступают против полицейского государства

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Под зданием Министерства внутренних дел на улице Богомольца собрались несколько сотен активистов, которые выступают против полицейского государства.Преимущественно это общественные организации и партии националистического толка. Среди них есть и народные депутаты.Требования протестувальнив - отставка главы Нацполиции Хатии Деканоидзе и министра внутренних дел Арсена Авакова.Нашу полицию возглавляет некомпетентный человек, не знающий уголовного права и украинского языка. Потенциально она не может управлять этим важным органом, - убежден народный депутат Игорь Луценко.Протестующие считают, что Хатия Деканоидзе провалила полицейскую реформу и выступают против того, чтобы усиливалась полномочия полиции после инцидента в Днепре, ведь это может превратить Украину в полицейское государство. Тех полномочий, которые у них есть, им должно хватить, просто следует провести чистку кадров, убеждены активисты.Полиции много, подъезды к улице Богомольца перекрыты, перед входом в МВД - полицейский кордон.