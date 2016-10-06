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Митинг под стенами МВД: Протестующие требуют отставки Деканоидзе и Авакова (ВИДЕО)

06.10.2016 (17:46)
Активисты выступают против полицейского государства
Активисты выступают против полицейского государства
Под зданием Министерства внутренних дел на улице Богомольца собрались несколько сотен активистов, которые выступают против полицейского государства.
Преимущественно это общественные организации и партии националистического толка. Среди них есть и народные депутаты.
Требования протестувальнив - отставка главы Нацполиции Хатии Деканоидзе и министра внутренних дел Арсена Авакова.
Нашу полицию возглавляет некомпетентный человек, не знающий уголовного права и украинского языка. Потенциально она не может управлять этим важным органом, - убежден народный депутат Игорь Луценко.
Протестующие считают, что Хатия Деканоидзе провалила полицейскую реформу и выступают против того, чтобы усиливалась полномочия полиции после инцидента в Днепре, ведь это может превратить Украину в полицейское государство. Тех полномочий, которые у них есть, им должно хватить, просто следует провести чистку кадров, убеждены активисты.
Полиции много, подъезды к улице Богомольца перекрыты, перед входом в МВД - полицейский кордон.



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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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