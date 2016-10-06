Полиция Закарпатья: Почему водителям не стоит отказываться от освидетельствования на опьянение

06.10.2016 (18:57)

Зачем водителю усложнять свою ситуацию дополнительными штрафами и судом

Основаниями для составления протоколов по ст. 130 КУоАП в отношении лиц, которые управляют транспортными средствами, является нарушение требований п. 2.5 и 2.9 ПДД, в частности:

п.2.5 - это отказ лица, управляющего транспортным средством, от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения;

п. 2.9 - управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Возникает вопрос, если водитель отрицает употребление алкоголя и настаивает на своем трезвом состоянии, зачем ему усложнять свою ситуацию дополнительными штрафами и судебными заседаниями?

Согласно п. 2.5 ПДД состав административного правонарушения, а именно его, объективная сторона заключается в том, что водитель должен по требованию работника полиции пройти осмотр для определения состояния алкогольного опьянения, воздействия наркотических или токсических веществ. Если лицо отказывается от освидетельствования его действия подпадают под санкцию ст. 130 КУоАП и предусматривают административную ответственность. Что это значит?? В полицейского есть объективные основания полагать, что лицо находится в состоянии опьянения, а при этом лицо отказалось от прохождения, то такие действия и предусматривают следствие наступления санкции и не требуют дополнительного подтверждения или справки, лицо является нетрезвым.

Как вывод, если лицо отказалось от прохождения осмотра и принесло справку о том, что былр трезвым, суд не может принимать эту справку во внимание, ведь деяния заключается именно в отказе от прохождения осмотра.

Уважаемые водители, примите во внимание изложенную выше информацию и помните об ответственности.

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