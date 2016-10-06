Шокирующая нищета закарпатского кочевого народа : Как живет самый большой цыганский табор Украины (ФОТО)

06.10.2016 (19:52)

В окрестностях Берегово по разным подсчетам проживает от 5 до 6000 цыган

В окрестностях Берегово по разным подсчетам проживает от 5 до 6000 цыган.

Считается, что «цыганский табор» прикочевал в Берегово из Венгрии в конце 1930-х годов. На это, в первую очередь, указывает язык - для местных общепринятым является венгерский, а не ромский. Поэтому с годами здесь умирают цыганские традиции, забывается фольклор и романсы.

Сейчас среди лагеря расположен храм Закарпатской реформаторской церкви, но цыгане ходят туда не к Богу, а за гуманитарной помощью из Европы. Местную 9-летнюю школу посещают около 250 детей, хотя на учете в социальщиков стоит около тысячи несовершеннолетних только с этого поселения.

Некоторые дома здесь шокирующие даже стен как таковых в большинстве помещений нет. Вместо дверей может висеть ковер, а окна часто заменяют целлофаном.

Главная проблема здесь - отсутствие документов. Поэтому цыган не берут на работу, не принимают в больницу. Отсюда - вспышки инфекций, в частности, туберкулеза.

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