Секс-символ новой полиции показала свою дизайнерскую квартиру и гардероб с платьями по $1000 (ВИДЕО)

06.10.2016 (20:15)

Людмила Милевич стала участницей проекта "Барышня-крестьянка"

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Одна из самых известных патрульных полицейских Киева Людмила Милевич стала участницей проекта "Барышня-крестьянка" и на три дня поменялась местом жительства с девушкой Анной из села Иванков Киевской области.Милевич показала свою дизайнерскую квартиру в столице, платья по $ 1000 и рассказала, сколько денег тратит в месяц.В ПРИНЦИПЕ Я не считаю, сколько уходит денег на одежду. Если МНЕ НРАВИТСЯ ВЕЩЬ Я ее покупают ... В МЕСЯЦ НА САЛОНЫ И СПА-ЦЕНТРЫ У МЕНЯ ИДЕТ ОКОЛО 15-30 ТЫС. ГРН ", - рассказал" КОП ".Отметим, что позволить так шикарно жить на одну только зарплату полицейского, конечно же, не получится. Но Людмила не скрывает, что в ее семье зарабатывает муж-бизнесмен. Кстати, в селе Иванков Милевич справилась со всеми задачами на отлично: посадила петрушку, зарезала и выпотрошила курицу, сварила бульон, торговала на рынке и не отказывалась ни от какой работы.