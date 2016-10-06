ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

Срочно!!! Порошенко назначил Савченко губернатором Николаевской ОГА

06.10.2016 (20:29)
Порошенко подписал соответствующий указ
Порошенко подписал соответствующий указ

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Президент Петр Порошенко назначил нардепа БПП Алексея Савченко председателем Николаевской облгосадминистрации.

Согласно информации, Савченко назначен на должность с 6 октября 2016 года со сроком испытания три месяца и оплатой труда в соответствии с законодательством.

Другим указом президент освободил Вячеслава Боня от временного исполнения обязанностей председателя Николаевской ОГА.

Как известно, 29 июня президент Петр Порошенко получил от Кабмина представление на увольнение николаевского губернатора Вадима Мерикова и подписал соответствующий указ о его увольнении.

Перед этим президент выступил за увольнение исполняющего обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Виталия Гончарова и прокурора Николаевской области Вячеслава Кривовяза.

Причиной стал коррупционный скандал с участием заместителя николаевского губернатора Николая Романчука.

Вице-спикер спалилась в Верховной Раде за пикантным занятием на рабочем месте (ФОТО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору
Загрузка...