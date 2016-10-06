В Ужгороде на "Радванке" из церкви украли кресты (ФОТО)

06.10.2016 (20:59)

Вор выбил дверь и украл кресты, ковры и подсвечники

ЧП произошло сегодня ночью в церкви на улице Тельмана в Ужгороде. Вор выбил дверь и украл кресты, ковры и подсвечники.

Об этом сообщает ГУ НП в Закарпатской области.

Ужгородским правоохранителям удалось задержать вора. Им оказался ранее судимый 30-летний местный житель, который вышел на свободу в июле этого года. Ведется расследование этого преступления.

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