В Венгрии поезд протаранил авто с жителями Закарпатья

06.10.2016 (21:07)

У водителя и пассажира тяжелые травмы

Вблизи венгерского города Тейглаш на железнодорожном переезде случилось ДТП с автомобилем на украинской регистрации, в котором находились двое жителей Закарпатья

Данный автомобиль неожиданно остановился просто посреди переезда. Поезд на полной скорости врезался в автомобиль и протянул его еще несколько метров, после чего отбросил на соседний путь. Водителя и его пассажира доставили в больницу с тяжелыми травмами. Пассажиры поезда в этом происшествии не пострадали.

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