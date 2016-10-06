Погода в Ужгороде и Закарпатье в пятницу, 7 октября

07.10.2016 (05:56)

В Ужгороде с утра будет идти небольшой дождь, который к вечеру закончится

В Закарпатской области переменная облачность, ночью дождь, в горах местами мокрый снег и снег.

Днем слабый дождь, на высокогорье мокрый снег. Ночью и утром местами туман. В горных районах местами на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-5 °. На высокогорье местами гололед. На отдельных участках горных дорог гололедица. Ветер северный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 0-5 ° тепла, днем ​​4-9 ° тепла, в горах местами ночью 0-5 ° мороза, днем ​​около нуля.

В Ужгороде с утра будет идти небольшой дождь, который к вечеру закончится. Ветер северный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 3-5 °, днем ​​7-9 ° тепла.

Восход 07:38

Закат 18:58

Температура за последние 130 лет 7 октября:

макс: 25.5° (1991)

мин: -2.9° (1979)

Народный прогноз погоды: 7 октября почитается память святой Феклы. В народе день назывался Фекла Заревница. С этого дня ночи становятся все темнее, день убывает "лошадиными шагами". В этот день было принято собирать с огорода свеклу. Чтобы узнать предстоящую зиму, наблюдали за дубом: если на нем много желудей - к теплой зиме и "хлебному" лету.