Курс валют на 7 октября (+ новости экономики)

07.10.2016 (06:05)

Курс валют 07.10.2016

Нацбанк должен придерживаться правового механизма, а не единолично принимать решения и закрывать банки.

Такое мнение высказала Оксана Чепижко, исполнительный директор Ассоциации защиты банков и акционер банка «Юнисон», во время круглого стола "2 года «реформ» в банковском секторе: оценка банкиров и участников рынка".

Как считает эксперт, сейчас регуляторная система работает по двойным стандартам: одних они финансируют (на свое усмотрение), а кого-то закрывают.

«Банк «Юнисон» был признан неплатежеспособным в конце апреля 2016 года. В канун майских праздников все наши клиенты и сотрудники остались без средств, с заблокированными карточками», - рассказала Чепижко.

Официальной причиной решения назначения временной администрации и ликвидации банка послужила «непрозрачная структура собственности».

«На сегодня абсолютно платежеспособный банк признан неплатежеспособным. И хотя ликвидность банка позволяет одномоментно выплатить все обязательства, включительно с вкладчиками и юридическими лицами, исходя из действующего законодательства мы сейчас этого сделать не можем», - рассказала Оксана Чепижко.

По словам акционера, банк «Юнисон» за свой счет возвращает гарантированные вклады до 200 тысяч гривен, не обращаясь за дополнительным кредитом или в Фонд гарантирования вкладов.

Также Оксана Чепижко подчеркнула, что кредитный портфель банка составляет около 450 миллионов гривен.

По ее мнению, для ликвидации банков должно быть постановление суда и должна создаваться ликвидационная комиссия, в которую будут входить и акционеры. Механизм ликвидации не должен проводиться единолично одним представителем.