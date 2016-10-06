ЧМ-2018 : Украина упустила победу в Турции (ВИДЕО)

07.10.2016 (06:14)

Турция — Украина 2:2

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На голы Ярмоленко и Кравца турки сумели на своем поле ответить точными ударами Туфан и Чалханоглу. После ничьих в первом туре подходили Турция и Украина к очному противостоянию. Правда, турки в отличие от украинцев могли быть рады такому результату, ведь разошлись миром с крепкой командой Хорватии на её поле не совсем по игре. В то же время, сборная Украины могла и должна была обыгрывать в домашнем матче Исландию, но важные очки были потеряны. Тем не менее, уже в своем первом матче Андрей Шевченко обозначил намерение играть в футбол основанный на контроле мяча, технике футболистов и передачах низом. Примерно такая же тактика была выбрана и на выездной поединок с Турцией.В первом тайме намерение Украины играть в атакующий футбол вполне себя оправдывало. Несмотря на гостевой характер поединка контролировали мяч подопечные Андрея Шевченко ничуть не меньше соперников и при этом столь же успешно строили свои позиционные атаки. Пенальти заработанный Артемом Кравцом в середине первого тайма стало приятным дополнением к хорошо показываемому футболу. Андрей Ярмоленко рисковал повторить оплошность Коноплянки времен первого матча с Исландией, но после его слабого удара с точки мяч от рук Бабаджана все же залетел в сетку ворот.Не прошло и трех минут, как желто-синие провели второй гол. Ярмоленко передачей низом нашел в чужой штрафной Кравца, а Артем расстрелял ворота ударом с близкой дистанции. На кураже вполне могли проводить и третий гол футболисты сборной Украины, но после подачи с левого фланга в исполнении Зинченко пробил в касание с нескольких метров Кравец выше створа ворот. И все-таки удача улыбнулась хозяевам ближе к перерыву. Гол в раздевалку пропустили украинцы после подачи с углового в исполнении Чалханоглу точно на голову Туфану.Старт второго тайма ознаменовался сразу двумя замена у турков направленными на усиление атакующей игры. При этом Андрей Шевченко бросил в бой более способного на борьбу за мяч Сидорчука вместо Зинченко. Впрочем, вполне вероятно, что замена оговаривалась заранее исходя из не самой лучшей физической формы Александра. На старте второго тайма вполне мог забивать Андрей Ярмоленко, но его техничный удар с правого края штрафной прошел совсем близко от штанги. На это ответили подопечные Терима очередным стандартным положением. После подачи со штрафного пробил головой Айхан, но мяч пролетел рядом со штангой.Вскоре настал черед для обеих команд бить в каркас ворот. Сначала Соболь здорово прострелил с левого фланга атаки на ближний угол вратарской, откуда Кравец пробил в Бабаджана и от рук голкипера мяч срикошетил в штангу. Затем уже с турецкой стороны Тосун прорвался в нашу штрафную с левого фланга атаки и выстрелил также в ближнюю штангу. И все же в концовке матча больше повезло команде хозяев. Арбитр поставил сомнительный пенальти за фол со стороны Степаненко против Тосуна. Чалханоглу уверенно этот стандарт реализовал.Уже в самой концовке матча шансы вырвать победу были у обеих сторон. Сначала Коваленко пробил головой мимо цели из центра чужой штрафной после подачи от Ярмоленко, а затем уже в добавленное арбитром время не сумели использовать две хорошие возможности отличиться со штрафных Эмре Мор и Хакан Чалханоглу. Ничья только обострила турнирную ситуацию в нашей группе, где борьба за выход предстоит, похоже, до последних матчей.: Туфан, 45+1, Чалханоглу, 81 (с пенальти) — Ярмоленко, 24 (с пенальти), Кравец, 27: Бабаджан — Озбайраклы, Топрак, Балта (Айхан, 46), Эркин — Мор, Туфан (Шен, 77), Топал, Чалханоглу — Унал (Чигерчи, 46), Тосун: Пятов — Бутко, Кучер, Ордец, Соболь — Степаненко — Ярмоленко, Зинченко (Сидорчук, 46), Коваленко, Коноплянка (Петряк, 81) — Кравец (Зозуля, 73): Эркин, Чалханоглу, Мор — Ордец, Степаненко, Соболь, Зозуля