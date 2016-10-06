Ураган "Мэтью" на острове Гаити унес жизни больше 300 человек

07.10.2016 (06:25)

Тысячи людей вынуждены покинуть свои дома

Ураган, обрушившийся над Карибским морем, после Гаити обрушился на Багамские острова и на восточное побережье США.

Машстабы разрушений и количество жертв на Багамских островах пока неизвестны.

Наверное можно сказать, что "Мэтью" прошел вблизи столицы Нассау и над западной частью острова Большой Багама.

Скорость ветра по данным Национального центра по наблюдению за ураганами США достигала 220км / ч.

Национальная служба метеорологическая служба США уже заявила, что шторм, вызванный ураганом, может стать мощным ударом стихии по северо-восточной Флориде за последние 118 лет.

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