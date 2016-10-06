Ураган "Мэтью" на острове Гаити унес жизни больше 300 человек

|Тысячи людей вынуждены покинуть свои дома
Ураган, обрушившийся над Карибским морем, после Гаити обрушился на Багамские острова и на восточное побережье США.
Машстабы разрушений и количество жертв на Багамских островах пока неизвестны.
Наверное можно сказать, что "Мэтью" прошел вблизи столицы Нассау и над западной частью острова Большой Багама.
Скорость ветра по данным Национального центра по наблюдению за ураганами США достигала 220км / ч.
Национальная служба метеорологическая служба США уже заявила, что шторм, вызванный ураганом, может стать мощным ударом стихии по северо-восточной Флориде за последние 118 лет.
В Венгрии поезд протаранил авто с жителями Закарпатья
Рейтинг: 0