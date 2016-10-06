В Нью-Йорке вывесили огромный баннер с "миротворцем" Путиным (ВИДЕО, ФОТО)
07.10.2016 (06:49)
Полиция никого не задерживала, но изучает записи камер наблюдения
Нью-йоркская полиция ищет, кто вывесил в четверг огромный баннер с портретом президента России Владимира Путина на Манхэттенском мосту.
Полотнище размером шесть на девять метров появилось на одной из сторон моста, соединяющего нижний Манхэттен с Бруклином. На нем был изображен Путин в костюме на фоне российского флага и подписью большими буквами: "Peacemaker" (миротворец).
Полицейские отреагировали на телефонный звонок, поступивший без пятнадцати три, и убрали баннер через полчаса, сообщил представитель полиции.
"Деталей о том, кто это сделал и почему, нет. Это является предметом расследования", - сказал он.
Полиция никого не задерживала, но изучает записи камер наблюдения.
В 2014 году на этом же мосту активисты вывесили палестинский флаг в ходе уличной протестной акции на соседнем Бруклинском мосту.
Комментарии
Рейтинг: 0
Чужое название. Чужая история. Чужой Кенигсберг. Чужие Курилы. Чужой Крым. Чужой «калашников». Чужие достижения...
Своё: коррупция, разруха, Путин.
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Ты все делаешь за деньги? или тебе хватит печенюшек?
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Путин:
- Америкозы, бойтесь - мы не будем уничтожать боевой мельдоний!
- Какой мельдоний? Может плутоний?
- Блин, а чем же мы своих олимпийцев накормили?..
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Главный итог 17 лет правления Путина: в Москве прошла инвентаризация бомбоубежищ для 100% населения.
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Путин и Медведев пытаются строить “руцкий мир” в Украине и Сирии, но им мешают европейские санкции и нехватка американских денег!
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В России сократили расходы на похороны президента. Намекают, что затягивать с уходом не стоит?
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Многоху@ловочка.
Отказавшись утилизировать оружейный плутоний по американских технологиям, Путин решил захоронить ядерные отходы в шахтах Донбасса.
Таким образом он "убивает целую стаю зайцев": наносит огромный вред Украине, держит в страхе весь мир, утилизирует десятки тысяч дегенератов, им же собранных в гнойнике со звучным названием Лугандон и пр.
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Чудик, это хорошо что у Пу... многоходовочка, а на украине ГО..В..НО..ходовочка, мы США добились, что украинцы насрали себе в тарелку, вот это и есть наша го..в..но..ходовочка. С помощью наших киевских шестерок под..насрали РФ,но только под забор. А украинцы-майндауны до сир пор НЕ поняли, что украина нам нужна без населения для переселения,нам нужны земли, ибо обсирать свой континент мы не собираемся, а вот вдалеке за тысячи км-это для нас бальзам,замутить и свалить на других.
Рейтинг: 0
Это же подумать только: в самой америке портрет В.В Путина повесили! И надпись соответствует истине: МИРОТВОРЕЦ! А в бандерольке алкаша могут повесить только на веревке с петлей за шею.
Рейтинг: 0
Кто населяет америку? Приехавший 350лет назад сброд (потомки уголовников,прохиндеев,шаллав,извращенцев и т.д) который обманом завхватили земли у индейцев. ОНИ ЕСТЬ ЗАХВАТЧИКИ.
Рейтинг: -1
Путин - это путь к свободе всех народов , которые хотят быть самостоятельными и сбросить оковы англосаксонского ига .Это знак из будущего. Путин - президент всея америки.
Рейтинг: 0
Не иначе как подарок на день рождения. Поздравляем!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВАС ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ!!!
Рейтинг: 1
РФ угрожает Боснии и Черногории: те страны, которые вступят в НАТО никогда не почувствуют "духовных скреп", не понюхают "русского духа" и не пообщаются с "вежливыми зелеными человечками"...©
Рейтинг: 3
Вы бы пиндосы поаккуратней там с банером,это ваш будущий Президент США