В Нью-Йорке вывесили огромный баннер с "миротворцем" Путиным (ВИДЕО, ФОТО)

07.10.2016 (06:49)

Полиция никого не задерживала, но изучает записи камер наблюдения

Рейтинг: 1

Нью-йоркская полиция ищет, кто вывесил в четверг огромный баннер с портретом президента России Владимира Путина на Манхэттенском мосту. Полотнище размером шесть на девять метров появилось на одной из сторон моста, соединяющего нижний Манхэттен с Бруклином. На нем был изображен Путин в костюме на фоне российского флага и подписью большими буквами: "Peacemaker" (миротворец).Полицейские отреагировали на телефонный звонок, поступивший без пятнадцати три, и убрали баннер через полчаса, сообщил представитель полиции."Деталей о том, кто это сделал и почему, нет. Это является предметом расследования", - сказал он.Полиция никого не задерживала, но изучает записи камер наблюдения.В 2014 году на этом же мосту активисты вывесили палестинский флаг в ходе уличной протестной акции на соседнем Бруклинском мосту.