Оральный секс : Что такое куннилингус и с чем его едят? (+18)

В этих лепестках тебе и придется разобраться губами, зубами и языком. Благо есть где разгуляться

Не надо думать, что прижавшись лицом к лобку партнерши, ты становишься пахарем на бескрайнем поле любви. Сними кепку тракториста, смахни пот и останови комбайн. Скорее ты – садовник, который тонко пестует свои розы в своем (или чужом) саду. Не случайно каждый, кто может сопоставить формы, отмечает сходство женских гениталий с большой розой. Вот в этих лепестках тебе и придется разобраться губами, зубами и языком. Благо есть где разгуляться. Ты можешь целовать, лизать, всасывать и покусывать клитор. Кстати, давно уже прошли времена, когда девушки не могли его найти сами у себя. Сдается, что теперь каждая покажет тебе, где именно у нее небольшой нервный центр, который забавно выглянет из складок плоти вверху.

ХОРОШИЙ ОРАЛЬНЫЙ СЕКС ПОХОЖ НА ЛЮБОВЬ

На это покупается любой мужчина. Есть множество вполне консервативных мужчин, которые влюбляются без ума в женщину любых достоинств только из-за хорошего (зачастую профессионального) орального секса в виде fellatio. Эффект Pretty Woman, “Красотки”. Действительно, не за богатство же духовного мира было любить Ричарду Гиру Джулию Робертс. Зачастую мужчинам тут же хочется жениться, чтобы иметь усладу всегда под рукой. Они явно путают хороший fellatio с любовью. В конце концов иллюзии мужчины сменяются легким цинизмом, и тогда он платит за одно – чтоб пришла, все сделала как надо и ушла. На этом основан процесс взаимного потребления – к любви это уже не имеет отношения. Но вообще-то нас интересует оральный секс, каким его мужчина дает женщине (“Дорогой, ты доставишь мне оральное удовольствие?” – Фабианна – боксеру Батчу в “Криминальном чтиве”).

Хороший куннилингус очень похож на любовь, и на него ведется любая женщина, кроме откровенно клинических случаев. “Съешьте” (английский термин) ее, как яблоко, до самой сердцевины, и она позвонит вам опять. Простая сексуальная мудрость.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

На определенном этапе сексуальной революции российские мужчины (да и вообще славяне) тормознули. Часть из них, принимая оральный секс, почему-то думает, что это их половая привилегия. Социально подчиненная роль женщины спроецирована на секс – она должна только ублажать мужчину. Все это уже проходили в долгом споре насчет женского оргазма. Это – рудимент старых споров. В результате вокруг орального секса – куннилингуса – излишнее эмоциональное напряжение с захлестом в мифологию. На самом деле все просто. Есть несколько зон (какое противное слово – “зона”!), открыть которые женщина может при определенном эмоциональном настрое. Так, давая вам ласкать грудь, девушка (в дальнейшем именуемая партнершей) на самом деле оказывает большое доверие. И это гораздо важнее и интереснее, чем сам факт сосания ртом сосков молочных желез особи женского пола. Психология зачастую вообще интереснее физиологии.

Именно благодаря психологии среднестатистическая партнерша скорее даст вам войти в нее в духе миссионеров и прочих отцов-основателей, нежели распахнет все, что у нее есть, для того, чтобы вы прильнули к ее клитору ртом. И в этом прикосновении поэт может увидеть нечто большее, нежели механическое трение мужского языка, смоченного слюной, по крохотной головке. Стало быть, прежде чем дать партнерше в процессе секса нормальное оральное удовольствие, потрудитесь создать атмосферу доверия. Чтобы партнерша чувствовала себя в полной безопасности и доверяла вам как брату и отцу. И тут вы со своим большим и мокрым языком наперевес.

ДЗЕН И ИСКУССТВО РАЗДВИГАТЬ НОГИ

Кстати, о поэтах. Если кто-то и увидит в оральном сексе нечто большее, чем механику, то будет прав. Потому что высший пилотаж орального секса – чувствовать исторжении энергии от партнерши. От сексуально-паховой нижней чакры (в буддистские дебри забираться не будем), которая расположена как раз между ног, исходит столько энергии, что ваши ласки будут вознаграждены приливом энергии прямо в вашу ротовую чакру. И вы будете, как два сосуда, переливающие друг в друга энергию. Если не космоса, то уж пары галогеновых лампочек – точно.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

Без физиологии не обойтись. Оценив всю многогранную духовную составляющую секса, откроем физические.

Не секрет, что все надо делать постепенно. 85% потенциальных партнерш шарахнется в сторону, если в порыве страсти, содрав с нее одежду, вы тут же губами обхватите ее лобок. Кстати, остальные проценты очень даже протащатся по вашей идее приступить к оральному сексу напрямую. В таком случае оральный секс – самый быстрый и надежный способ увлажнить вход во влагалище. Но в большинстве случаев все-таки лучше соблюдать определенную последовательность. Как осенний лист, падайте по спирали: поцелуи – от губ, подбородка, шеи – к соскам, животу, бедрам. Подразните ее кончиком языка где-нибудь около лобка. Партнерша опытная так или иначе возбудится так, что, взяв вас за голову, обязательно направит вас на путь истинный. Партнерша менее искушенная получит грамотное крещендо в эмоциях. Эдакое “Болеро” г-на Равеля, а также Эмерсона-Лейка-Палмера в области похоти. И в том, и в другом случае все, что бы вы ни делали, потом падет на удобренную и хорошо орошенную почву. Таким образом, оральный секс может рассматриваться с точки зрения предварительной игры. Но в половине случаев этого оказывается мало. И тогда вы поймете, почему говорят, что любовь – это большой труд.

НЕ БУДЬ ЛЕНИВЫМ, И ТВОЙ ТРУД БУДЕТ ВОЗНАГРАЖДЕН

Если партнершу что-то отвлекает, или она слегка выпила, может случиться, что все затянется настолько, что у тебя будет сводить челюсти. Можно расслабиться и отвлечься от монотонности, не теряя тем временем эмоционального контакта с партнершей. Хотя на определенном этапе ей уже будет плевать на эмоциональный контакт – лишь бы вы не останавливались. Актриса Дженнифер Тилли (“Пули над Бродвеем”) не так давно жаловалась прессе: “Когда мужчины начинают заниматься со мной оральным сексом, они никогда не доводят дело до конца и бросают на полдороги”. Самое смешное, что мне это также говорили многие жены моих друзей и приятелей. Не хватает им терпения. И хочется пожелать вам трудолюбия.

ТОНКОСТИ СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК

Поговорим о тонкостях любви. Потому что вашему языку еще море работы. В запасе у нас (у них) еще левая и правая губы, которые носят прикладной характер. Проникновение языка внутрь – тоже немалая забава. Хотя может принести конкретный результат только в паре процентов случаев облизывания женского населения. Но можно быстро перейти от простенького прикосновения языка, который у вас a priori короче основного природного сексуального органа, к более интересным давлениям на промежность и как результат – на анальное отверстие (ох уж эти медицинизмы, нет чтоб сказать проще). Очень многим это понравится. Главное, чтобы партнерша расслабилась и ее уже ничто не пугало и ничто не спугнуло. Кстати, благосклонное отношение девушек к оральным ласкам ануса – еще не есть повод тут же заняться анальным сексом. Многие на оральном варианте и заканчивают свои отношения с этим видом секса.

ПЕРЕКУЕМ МЕЧИ НА ОРАЛА

Какой оральный секс обойдется без мануального? Во-первых, как только вы в помощь языку используете руки, а точнее пальцы, считайте, что имеете дело с комбинированным видом секса. А вам придется, как минимум, губы раздвигать именно пальцами. Более того, на каком-то этапе лучше ввести внутрь пару пальцев, и тогда совершенно точно вы окажетесь исполнителем на самом интересном природном музыкальном инструменте. А если изнутри начать стимулировать то, что вы уже стимулировали снаружи, вас и вашу партнершу ожидает фантастический результат. Кстати, вовсе не обязательно имитировать вашими все-таки грубоватыми пальцами движения своего же пениса, разве что они обильно смазаны гелем KY Jonson&Jonson. Ограничимся легкими растяжениями стенок входа. Может получиться очень интересно.

ИМИДЖ – НИЧТО. ЖАЖДА – ВСЕ

Небольшой привет девушкам. Давайте немного подумаем, почему существует и процветает индустрия груминга лобка. Грумингом мы будем называть комплекс парикмахерских услуг относительно растительности на лобке. Так вот часть работ предназначена для того, чтобы значительно облегчить доступ мужских губ и языка туда, где они порой очень нужны. Необходимы как воздух, как вода в пустыне. Так что, если вы удалите растительность, то игровое поле орального секса может оказаться не только удобным и гладким, но и очень симпатичным.

ЧЕГО НЕ НАДО ДЕЛАТЬ ПРИ ОРАЛЬНОМ СЕКСЕ

Не надо грубить. Если вы и решили отплатить партнерше оральной лаской, то это еще не значит, что от этого она должна ноги мыть и воду пить. Поэтому не надо давить на обнаженную поверхность нервного центра. Лучше, чтобы он был прикрыт краешком плоти. Тогда впечатления вашей партнерши не будут до боли острыми. Он выглянет из складок плоти, если ты ему понравишься. Так что тренируйся по утрам. Гири там, немного штанги. Во время секса при появлении первых болей в челюстных мышцах попробуй расслабиться и подумай о Вечном. И чем полезно виртуальное владение приемами и практикой орального секса: это поможет вам при пониженной потенции или просто при заторможенном (пяток стаканов пива перед любовью) оргазме.

И доводите начатое до конца. Если надо – с антрактом и буфетом. Не давайте песенке Фрэнка Заппы I Promise You Not To Come In Your Mouth (потрудитесь над переводом сами, очень забавное название...) крутиться в вашей голове. Потому что задача вашей партнерши – совершенно противоположна.

И успеха вам обоим.

