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Чье лицо вы увидели первым... Ваше будущее уже определено - уникальный тест-пророчество

07.10.2016 (09:18)
Чье лицо вы увидели первым?
Чье лицо вы увидели первым?

Посмотрите на эту двойную иллюзию.

Эта картина "Поцелуй" - работа художницы-Украинской Софии Левицкой. Лицо на переднем плане может принадлежать или мужчине, или женщине, в зависимости от вашей личной интерпретации.

Ваше будущее уже определено: чье лицо вы увидели первым?

Первое, что вы увидели первым, может рассказать о ближайших изменениях в жизни.


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Если вы увидели первым:

Девушка: если вы увидели девушку, то знайте, скоро в вашей жизни начнется белая полоса. Вас ждут блестящие перспективы в делах и долгожданный успех в работе.

Человек: лицо парня символизирует грядущие перемены в личной жизни. Вскоре в ней появится человек, который принесет вам немало счастливых минут и наполнит вашу жизнь новым смыслом.

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