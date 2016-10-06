Еще четыре района Закарпатья получили новые школьные автобусы (ФОТО)

07.10.2016 (09:36)

Москаль вручил ключи от новых школьных автобусов

В четверг (6.10) школы Иршавского, Мукачевского, Виноградовского и Свалявского районов получили новые автобусы для перевозки учеников. Ключи от пяти транспортных средств педагогам вручил руководитель области Геннадий Москаль.

Напомним, что после начала антитеррористической операции на востоке страны Закарпатье потеряло 20 школьных автобусов, отдав их на нужды армии. В этом году область получила более 26 млн гривен из государственного бюджета на приобретение автобусов для учеников. В софинансировании с местными бюджетами (а это соответственно 70% на 30%) для нужд районов в нынешнем году запланировано закупить 26 новых автобусов. В начале августа девять автобусов уже получили школы Ужгородского, Береговского, Межгорского и Раховского районов.

Всего на сегодня закуплено 14 школьных автобусов, по 12-ти пока продолжаются тендерные процедуры.

Напомним, 30-го августа состоялось торжественное вручение учебным заведениям Закарпатской области 9-ти новых автобусов (ВИДЕО)